ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους λογαριασμούς η εκκαθαριστική πληρωμή των ενισχύσεων

Ξεκίνησε από το μεσημέρι η πίστωση που αφορά στην εκκαθαριστική πληρωμή του οικονομικού έτους για την καταβολή των ενισχύσεων ΕΑΕ 2023 όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Πληρωμών, μέχρι στιγμής 17.780 δικαιούχοι έχουν λάβει 10.784.221,91 ευρώ, ενώ με την ολοκλήρωση της πληρωμής αναμένεται να βγει εκ νέου ανακοίνωση.

Το εν λόγω ποσό αφορά στην εκκαθάριση όλων των άμεσων ενισχύσεων, όπως προβλέπεται απ’ την Ενωσιακή Νομοθεσία.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε ό,τι αφορά την εκκαθαριστική πληρωμή για τις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και βιολογική γεωργία κτηνοτροφία έτους 2023, αυτή υπενθυμίζεται ότι όπως κάθε χρόνο θα ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2024

Πηγή: skai.gr

