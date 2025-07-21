Λήγει τα μεσάνυχτα η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και όσοι έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να πληρώσουν τον επιπλέον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ (με έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η δήλωση) είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις (με την 1η δόση να πρέπει να καταβληθεί έως την 31η Ιουλίου).

Επιπλέον, εναλλακτικές λύσεις για όσους αδυνατούν να καταβάλλουν τον φόρο σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, είναι οι εξής:

-Μέσω πιστωτικής κάρτας, σε έως 12 άτοκες δόσεις. Εάν η πληρωμή γίνει έως την 31η Ιουλίου, θα υπάρχει η έκπτωση 2%- 4% ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (η έκπτωση 4% ισχύει για όσους υπέβαλαν τη δήλωση έως τις 30 Απριλίου).

-Μέσω της πάγιας ρύθμισης της Εφορίας. Η οφειλή μπορεί να ρυθμιστεί σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες όμως είναι έντοκες. Για τις έως 12 δόσεις, το επιτόκιο είναι 4,34%. Για 13 έως 24 δόσεις, το επιτόκιο ανέρχεται στο 5,84%.

Σημειώνεται ότι από την εκκαθάριση των έως τώρα 6.629.328 φορολογικών δηλώσεων, προκύπτουν τα εξής:

-Ο συνολικός φόρος από τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα ανέρχεται σε 4,719 δισ. ευρώ (από 4,571 δισ. ευρώ πέρυσι). Ο μέσος επιπλέον φόρος για 2.301.039 φορολογούμενους διαμορφώνεται σε 2.051 ευρώ (από 1.993 ευρώ πέρυσι). Η αύξηση αυτή αποδίδεται αφενός στην αναπροσαρμογή των αποδοχών εργαζομένων και συνταξιούχων, και αφετέρου στο τεκμαρτό σύστημα υπολογισμού του ελάχιστου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

-Για 1.449.834 φορολογούμενους, ή το 21,87% του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων, το εκκαθαριστικό είναι πιστωτικό. Το συνολικό ύψος επιστροφής να διαμορφώνεται σε 563,366 εκατ. ευρώ ή σε 388,5 ευρώ κατά μέσο όρο.

-Οι μηδενικές δηλώσεις ανέρχονται στο 43,42% του συνόλου, ή σε 2.878.454 εκκαθαριστικά σημειώματα.

Πηγή: skai.gr

