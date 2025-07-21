Συνολικά 82.592.876,35 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.370 δικαιούχους, από σήμερα 21 έως και τις 25 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.272.876,35 ευρώ σε 29.466 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επίδομα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων) και

- Από 21 έως 25 Ιουλίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 19.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.

- 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 23.000.000 ευρώ σε 22.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 320.000 ευρώ σε 4 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

