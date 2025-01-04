Μείωση φόρων, αύξηση μισθών και συντάξεων - Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις του 2025

Το 2025 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το φορολογικό χάρτη της χώρας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή μια σειρά σημαντικών αλλαγών που ενισχύουν ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ενισχύει τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής μέσω νέων καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων, εστιάζοντας στην αποτελεσματική ανίχνευση και καταπολέμηση της.

Η στρατηγική της Πολιτείας βασίζεται σε δύο κύριους άξονες: τη μείωση των φόρων και την ενίσχυση του εισοδήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη. Αυτή η κοινωνική ομάδα πλήττεται διαρκώς από την ακρίβεια και την υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Το 2025 αναμένεται να είναι καθοριστικό έτος, καθώς θα καθορίσει τις δυνατότητες για περαιτέρω μόνιμες μειώσεις φόρων. Οι ενέργειες της ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με τα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν από το 2025, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ παράλληλα εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο που περιορίζει τις δαπάνες. Οι βασικές φορολογικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Η μείωση κατά μία μονάδα θα οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών και μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Από το 2019, η συνολική μείωση φτάνει το 5,4%, με κόστος 440 εκατ. ευρώ ετησίως, ωφελώντας τόσο εργαζόμενους όσο και εργοδότες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος: Η σταδιακή κατάργηση που ξεκίνησε το 2024 ολοκληρώνεται το 2025 για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, με κόστος 238 εκατ. ευρώ.

Απαλλαγή χαμηλοσυνταξιούχων από φαρμακευτική δαπάνη: Περίπου 132.000 συνταξιούχοι δεν θα συμμετέχουν πλέον στις φαρμακευτικές δαπάνες, με κόστος 23 εκατ. ευρώ.

Απαλλαγές φόρου για συγκεκριμένα ακίνητα: Ακίνητα έως 120 τ.μ. που μισθώνονται μακροχρόνια απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια, με κόστος 3 εκατ. ευρώ.

Επιδόματα υγείας: Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρων για συμβόλαια υγείας που αφορούν παιδιά έως 18 ετών, με κόστος 17 εκατ. ευρώ.

Μείωση ΕΝΦΙΑ: Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 20% για κατοικίες φυσικών προσώπων με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, με κόστος 18 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας: Το μέτρο αφορά συνδέσεις οπτικής ίνας υψηλής ταχύτητας, με κόστος 24 εκατ. ευρώ.

Στήριξη εισοδημάτων

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει επτά μέτρα άμεσης ενίσχυσης των εισοδημάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και να βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

Αυξήσεις συντάξεων: Οι συντάξεις αυξάνονται κατά 2,4%, με κόστος 398 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αυξάνονται και οι αποδοχές σπουδαστών στρατιωτικών σχολών.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Το επίδομα για φοιτητές από περιφερειακά πανεπιστήμια αυξάνεται κατά 500 ευρώ, φτάνοντας τα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση αποζημιώσεων: Η αποζημίωση για νυχτερινή εργασία του ένστολου προσωπικού αυξάνεται, με κόστος 25 εκατ. ευρώ.

Κατώτατος μισθός: Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περαιτέρω το 2025, ενώ οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα προσαρμοστούν ανάλογα.

Επιδόματα Ενόπλων Δυνάμεων: Το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών αυξάνεται κατά 100 ευρώ μηνιαίως, με κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η κυβέρνηση επιδιώκει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, την ενίσχυση της μεσαίας τάξης και τη δημιουργία ενός βιώσιμου και δίκαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Το 2025 αναμένεται να είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού μοντέλου, το οποίο θα συνδυάζει ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη.

Περιορισμός της φοροδιαφυγής

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής παραμένει βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με έμφαση στη μείωση του κενού ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, οι 11 πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν το 2023, οδήγησαν σε αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 11,2% το πρώτο 9μηνο του 2024.

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές και την εφαρμογή του συστήματος myData, αναμένονται πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ το 2024.

Το 2025, η ΑΑΔΕ θα ενισχύσει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων. Θα επεκταθεί το σύστημα myData για τη δήλωση εσόδων-εξόδων, ενώ θα εφαρμοστούν υποχρεωτικά Ηλεκτρονικά Τιμολόγια, Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Τέλος, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή εκτιμά ότι ο στόχος για την είσπραξη πρόσθετων 2,5 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή από το 2025 και μετά είναι ρεαλιστικός. Υπολογίζεται ότι η υπέρβαση των εσόδων ΦΠΑ κατά 2 δισ. ευρώ είναι πιθανή ήδη το 2024. Τα επιπλέον έσοδα, κατά τη γνώμη των αρμόδιων φορέων, πρέπει να κατευθυνθούν κυρίως στη μείωση των άμεσων φόρων, καθώς αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.