Φον ντερ Λάιεν: Στόχος οι χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια και διασφάλιση προμηθειών

Οι χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια και η διασφάλιση των προμηθειών είναι ο στόχος, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση των αρμόδιων υπουργών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, σημείωσε:

«Προετοιμάζοντας με τους επιτρόπους το ενεργειακό μας πακέτο για να αντιμετωπίσουμε τις τιμές που έχουν εκτοξευτεί και να παρέχουμε ανακούφιση στους Ευρωπαίους, καλωσορίσαμε τη συνολική υποστήριξη του Συμβουλίου για τη βασική μας προσέγγιση.

"Συζητήσαμε το ζήτημα του κόστους του φυσικού αερίου.Αξιολογήσαμε τις εργασίες σχετικά με κρατικές ενισχύσεις, ίσους όρους ανταγωνισμού, υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

Η πρόεδρος της Επιτροπής συμπλήρωσε ότι οι εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Σώματος των Επιτρόπων στο Στρασβούργο συνοψίζονται στα εξής:

* Έξυπνη μείωση ζήτησης

* Συνεισφορές του ενεργειακού τομέα για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

* Υποστήριξη ρευστότητας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας

* Επιτάχυνση της προώθησης του REPowerEU.

«Όσον αφορά στο κόστος του φυσικού αερίου, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για απαντήσεις προσαρμοσμένες σε μια παγκόσμια αγορά.

Στόχος: εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των προμηθειών» κατέληξε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Preparing with commissioners our energy package to address skyrocketing prices and provide relief to Europeans.



•Welcomed Council overall support for our core approach



•Discussed the question of the cost of gas



•Reviewed work on State aid, level playing field, SME support pic.twitter.com/3j29IRNRXJ