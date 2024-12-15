Με 159 «ναι» έναντι 139 «όχι» (σε σύνολο 299 ψηφισάντων) κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2025, με τις ψήφους των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και των αναεξάρτητων Λευτέρη Αυγενάκη, Χαράλαμπου Κατσιβαρδά, Γιώργου Ασπιώτη και Μιχάλης Γαυγιωτάκης.

Τις δαπάνες για την Άμυνα ψήφισαν 258 βουλευτές, ενώ από την ψηφοφορία απουσίαζε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τα «όχι» είναι 139, καθώς δεν ψήφισε τα έσοδα ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Πηγή: skai.gr

