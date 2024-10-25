Καταθέσεις Ελλήνων ύψους 7,2 δισ. ευρώ έχουν «μεταναστεύσει» σε τράπεζες της Ευρωζώνης τα τελευταία περίπου δυο χρόνια σε μια προσπάθεια αναζήτησης είτε υψηλότερου επιτοκίου είτε καλύτερων καταθετικών προϊόντων με πιο ευέλικτους όρους. Πρόκειται για το 4,7% των συνολικών καταθέσεων των νοικοκυριών στο τέλος του β' τριμήνου του 2024, που είναι το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή», αυτό προκύπτει από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο καταγραφής των διασυνοριακών καταθέσεων μεταξύ των διαφορετικών τραπεζικών συστημάτων στην Ευρωζώνη, σε μαι προσπάθεια να αποτυπωθεί όπως σημειώνει το «πώς θα μπορούσε να είναι μια ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση στο μέλλον».

Όπως διαπιστώνει η ΕΚΤ, ο ρυθμός αύξησης των διασυνοριακών καταθέσεων παρέμεινε ισχυρός κατά την περίοδο από τα μέσα του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια, γεγονός που υποδηλώνει πως τα νοικοκυριά μπορεί πράγματι να αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες για τις αποταμιεύσεις τους.

Πρώτη στην κατάταξη έρχεται η Γαλλία με εισροές 30,6 δισ. ευρώ, στην οποία το μέσο επιτόκιο μιας προθεσμιακής κατάθεσης είναι 3,28%. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο με εισροές 28,8 δισ. ευρώ και μέσο επιτόκιο μιας προθεσμιακής κατάθεσης 3,16%, η Γερμανία με εισροές 18,2 δισ. ευρώ και μέσο επιτόκιο 3%, η Ιταλία με εισροές 13,2 δισ. ευρώ και μέσο επιτόκιο 3,31% και η Ολλανδία με εισροές 12,7 δισ. ευρώ και μέσο επιτόκιο 2,91%.

