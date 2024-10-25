Του Χρυσόστομου Τσούφη

Συχνή κριτική του κόσμου και μόνιμη επωδός της αντιπολίτευσης όταν η συζήτηση έρχεται στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων είναι ότι τα λεφτά που δίνονται πηγαίνουν στους λίγους και ισχυρούς. Με μια λέξη τα λεφτά πηγαίνουν στα λεφτά.



Από την παρουσίαση που έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σχετικά με την πορεία υλοποίησης τόσο του Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης προκύπτει ότι μάλλον πρόκειται για παρανόηση. Εύλογη ως ένα βαθμό , και η κυβέρνηση έχει μερίδιο ευθύνης ως προς την πρόκληση της, αλλά παρανόηση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ανοιχτά αυτή τη στιγμή προγράμματα δανείων και επιδοτήσεων που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπερβαίνουν τα 5,4δισ€



Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι στιγμή έχουν συμβασιοποιηθεί 351 δάνεια από τα οποία 183 ( 52% ) προς ΜμΕ επιχειρήσεις. Συνολικά έχουν διοχετευθεί στην αγορά 4,9δισ€ και τα 2,1δισ€ ( 43% ) έχουν καταλήξει σε επιχειρήσεις μεσαίες – με έως 250 εργαζομένους και τζίρο έως 50εκατ€ - και μικρές – με έως 10 εργαζομένους και τζίρο έως 10εκατ€ οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση, Τουρισμό , Ηλεκτροπαραγωγή και Εμπόριο.



359.000 ΜμΕ επιχειρήσεις έχουν ήδη επιδοτηθεί με 1,4δισ€:

Ψηφιακός μετασχηματισμός 339.821

Εξοικονόμηση Ενέργειας 3.031

Αγροτικός τομέας 3.550

Μεταποίηση 132

Απασχόληση ανέργων 12.804

Έρευνα και Καινοτομία 64

1,6δισ€ έχουν εγκριθεί προς 12.576 ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ:

71,2εκατ€ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

710εκατ€ για Πράσινες επενδύσεις

850εκατ€ σε δάνεια και εγγυήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ

Τα κονδύλια θα αυξηθούν καθώς βρίσκονται υπό αξιολόγηση περίπου 10.000 αιτήσεις για την ίδρυση και ενίσχυση ΜμΕ , 7.000 από αυτές αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις.



Έως το τέλος του έτους θα έχουν αξιολογηθεί οι αιτήσεις για τις 3 δράσεις του ΕΣΠΑ - Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης που απευθύνονται στις ΜμΕ και αφορούν την ίδρυση ή την ενίσχυση τους στις περιοχές ΕΣΔΙΜ της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (ενέργεια, αγροδιατροφή) , της Μεγαλόπολης (φαρμακευτική) και Αιγαίου – Κρήτης (ΑΠΕ). Ο προϋπολογισμός των τριών δράσεων φτάνει τα 180εκατ€

70εκατ€ επιπλέον προέρχονται από Ταμείο Δανείων του προγράμματος δίκαιης μετάβασης που δίνονται ως κεφάλαια κίνησης αλλά και για επενδυτικούς σκοπούς σε ΜμΕ επιχειρήσεις.

50εκατ€ κατευθύνονται σε ΜμΕ νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους με το πρόγραμμα «Επιχειρώ Πράσινα».



5,4δισ€ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως τώρα, αλλά η εικόνα δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν προστεθούν και τα προγράμματα που απευθύνονται και στα νοικοκυριά ή στην ενεργειακή αναβάθμιση:

2,4δισ€ κατευθύνονται στη στεγαστική πολιτική

180εκατ€ για την ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα

105εκατ€ για το «Αλλάζω συσκευή» των επιχειρήσεων

100εκατ€ για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στα κτίρια



Αναμένονται επίσης προγράμματα για τα φωτοβολταϊκά των επιχειρήσεων , νέα προγράμματα εξοικονομώ και μάλιστα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, νέα προγράμματα κατάρτισης τουλάχιστον 10.000 ανέργων και δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.



Ταυτόχρονα υπάρχει μια σειρά προγραμμάτων για τα οποία θα ήταν ευτελές να αναγραφεί ο προϋπολογισμός τους όταν τα οφέλη τους είναι πραγματικά τεράστια αφού συμβάλλουν στην σωτηρία ανθρωπίνων ζωών. Όπως το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ με τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ενώ αναμένεται και να προστεθούν και οι εξετάσεις για τις καρδιαγγειακές παθήσεις.



Πηγή: skai.gr

