Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες πιέζουν για απλούστερους κανόνες για τις τράπεζες

Τέσσερις από τους κορυφαίους κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν τη ρυθμιστική αρχή του μπλοκ να απλοποιήσει τους κανονισμούς, που, σύμφωνα με τις εμπορικές τράπεζες, τις θέτουν όλο και περισσότερο σε μειονεκτική θέση έναντι των διεθνών ανταγωνιστών.

Μια «ολοκληρωμένη ανάλυση» των απαιτήσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στη διασφάλιση ενός «ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού», ανέφεραν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας σε επιστολή που είδε το Bloomberg.

Η έλευση της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ έχει ενθαρρύνει τα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα παγκοσμίως να απαιτήσουν την άρση των κανονισμών που τέθηκαν σε ισχύ μετά την οικονομική κρίση του 2008. Παρόλο που οι κεντρικοί τραπεζίτες δήλωσαν ότι δεν ζητούν απορρύθμιση, η επιστολή τους είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα από πολιτικούς που ισχυρίζονται ότι οι τραπεζικοί κανονισμοί έχουν γίνει τόσο περίπλοκοι που περιορίζουν την οικονομική ανάπτυξη.

«Πιστεύουμε ότι η προτεραιότητα θα πρέπει τώρα να είναι μία ολιστική αξιολόγηση των κανόνων που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές τράπεζες», έγραψαν στην επιστολή τους αυτόν τον μήνα οι Χοσέ Λουίς Εσκριβά, Γιοακίμ Νάγκελ, Φάμπιο Πανέτα και Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Αξιωματούχοι της Τράπεζας της Ισπανίας, της Bundesbank, της Τράπεζας της Ιταλίας και της Banque de France αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η Επιτροπή δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η αξιολόγηση θα χρησιμεύσει για τον εντοπισμό «τομέων όπου το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι υπερβολικά περίπλοκο και μπορεί να δημιουργεί στρεβλώσεις στον διεθνή ανταγωνισμό, χωρίς κανένα σημαντικό όφελος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», έγραψαν.

Πιο σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο

Στην αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα λεγόμενα επίπεδα 2 και 3 προτύπων, τα οποία συντάσσονται από εποπτικές αρχές αντί για νομοθέτες, «για να διασφαλιστεί ότι δεν προσθέτουν σωρευτικά ακούσια επίπεδα κανόνων και προσδοκιών», ανέφεραν οι κεντρικοί τραπεζίτες.

Η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τα μικροπροληπτικά, μακροπροληπτικά και εξυγιαντικά πλαίσια και θα μπορούσε επίσης να εξετάσει τον «πολλαπλασιασμό πρόσθετων ρυθμιστικών κανόνων» που ενδέχεται να παρεμποδίζουν ένα σταθερό, προβλέψιμο και απλούστερο πλαίσιο, πρόσθεσαν.

Το Bloomberg News ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας εντείνουν τις πιέσεις τους για άμεση αναθεώρηση των αδυναμιών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.

Οι εμπορικές τράπεζες έχουν καλέσει την Επιτροπή να προχωρήσει ακόμη περισσότερο, με ορισμένες ομάδες λόμπι να ζητούν «μορατόριουμ» στη ρύθμιση.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες υποστήριξαν ότι οι απλούστεροι κανόνες είναι επίσης προς το συμφέρον της ασφάλειας.

«Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα απαιτεί ένα σαφές, προβλέψιμο και αναλογικό ρυθμιστικό πλαίσιο, και οι αποφασιστικές και οι λογικές ενέργειες για την απλοποίηση των κανονισμών θα βοηθούσαν στην αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των κανόνων», έγραψαν οι διοικητές.



Πηγή: skai.gr

