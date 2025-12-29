Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ οι μετοχές, στην έναρξη των συναλλαγών

Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά τις αργίες των Χριστουγέννων, με τις μετοχές των εταιριών πρώτων υλών να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,02% στις 588,71 μονάδες στις 10:20 ώρα Ελλάδας, έχοντας ανέλθει νωρίτερα στο επίπεδο ρεκόρ των 589,61 μονάδων.

Ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωσε πτώση 0,2%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 ήταν σχεδόν αμετάβλητοι.

Ο δείκτης των εταιριών πρώτων υλών ενισχύθηκε 0,7%, ακολουθώντας την πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

