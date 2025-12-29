Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ οι μετοχές, στην έναρξη των συναλλαγών

Mετά τις αργίες των Χριστουγέννων,o πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,02% στις 588,71 μονάδες - Σχεδόν αμετάβλητοι οι FTSE 100 και CAC 40

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά τις αργίες των Χριστουγέννων, με τις μετοχές των εταιριών πρώτων υλών να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,02% στις 588,71 μονάδες στις 10:20 ώρα Ελλάδας, έχοντας ανέλθει νωρίτερα στο επίπεδο ρεκόρ των 589,61 μονάδων.

Ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωσε πτώση 0,2%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 ήταν σχεδόν αμετάβλητοι.

Ο δείκτης των εταιριών πρώτων υλών ενισχύθηκε 0,7%, ακολουθώντας την πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.

