Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς εξασθένησε η ευφορία που δημιουργήθηκε ύστερα από την ανακοίνωση ενθαρρυντικών στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 10:26 ώρα Ελλάδας, με τους κλάδους ακινήτων και κοινής ωφελείας να υποχωρούν κατά 1% και 0,5%, αντίστοιχα.

Ο δείκτης είχε καταγράψει άνοδο την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση ισχυρών στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, που διέλυσαν τους φόβους για ύφεση.

