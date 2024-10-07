Στη Βουλή προσχέδιο προϋπολογισμού - Μέτρα μείωσης φορών κι αύξησης εισοδημάτων

Χρυσόστομος Τσούφης

Η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, όπως δηλαδή σήμερα, είναι η μέρα κατάθεσης του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα είναι απολύτως συντονισμένος με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.



Βάση αυτών οι βασικές παραδοχές του κειμένου θα είναι οι εξής:

Δημόσιο Χρέος : 149,1% από 153,7% που θα διαμορφωθεί στο τέλος της φετινής χρονιάς

ΑΕΠ : +2,3% (μικρή επιτάχυνση από το φετινό 2,2%). Και το 2025 η Ελληνική οικονομία θα μεγεθύνεται πολύ πιο γρήγορα από τον κοινοτικό μέσο όρο

Πρωτογενές πλεόνασμα : 2,5%

Πληθωρισμός : 2,1% από 2,8% που θα κλείσει φέτος

Ανεργία : 9,7% επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα (9,6% το 2009)

Επενδύσεις : +8,4%

Εξαγωγές : +4%

Εισαγωγές : +3,6%

Οι διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών με την Κομισιόν είχαν θετικό αποτέλεσμα κι έτσι η κυβέρνηση θα μπορέσει του χρόνου να αυξήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού κατά 3,7% από 3% που όριζαν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες εξαιτίας του καλύτερου των αρχικών εκτιμήσεων πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος (2,4% έναντι αρχικής πρόβλεψης για 2,1%).

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να «χωρέσουν» στον προϋπολογισμό του 2025 οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.



Συνολικά (συμπεριλαμβανομένων μέτρων από προηγούμενα χρόνια) τα μέτρα αύξησης των εισοδημάτων και μείωσης των φόρων για το 2028 αγγίζουν τα 3,8δισ€.

Από αυτά τα καινούρια έχουν κόστος 1,45δισ€ (550εκατ€ αφορούν αυξήσεις αποδοχών και 900εκατ€ μειώσεις φόρων):

Εισφορές : Νέα μείωση 1% από την πρωτοχρονιά του 2025. 0,5% από τους εργαζόμενους και 0,5% από τους εργοδότες. Αφορούν τον κλάδο υγείας. Κόστος 440εκατ€

Αύξηση συντάξεων : Υπολογίζεται περίπου στο 2,5 με κόστος 400εκατ€

Τέλος επιτηδεύματος : Κατάργηση του για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κόστος 120εκατ€

Αύξηση μισθών Δημοσίου : Θα είναι ισόποση της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την πρωταπριλιά του 2025 ώστε ο εισαγωγικός μισθός να μην υπολείπεται. Ισόποσα θα αυξηθούν και τα άλλα κλιμάκια ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Κόστος περίπου 100εκατ€.

Αγροτικό πετρέλαιο : Μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ µε την εφαρμογή µμηδενικού συντελεστή από το 2025. Κόστος 100εκατ€

ΕΝΦΙΑ : Μείωση 20% στις περιπτώσεις ασφάλισης κατοικιών αξίας έως 500.000€ έναντι φυσικών καταστροφών. Κόστος 40εκατ€

Μπόνους Παραγωγικότητας στο Δημόσιο : Θα διευρυνθεί σε πολύ περισσότερους υπαλλήλους. Κόστος 40εκατ€

Εφημερίες γιατρών : Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 22%. Κόστος 40εκατ€

Επιχειρήσεις : Κίνητρα για καινοτομία και συγχωνεύσεις. Κόστος 40εκατ€

Τέλος Χαρτοσήμου : Κατάργηση του για εκατοντάδες συναλλαγές. Κόστος 30εκατ€

Τέλος Σταθερής τηλεφωνίας : Κατάργηση του για συνδέσεις με οπτική ίνα. Κόστος 26εκατ€

Νυχτερινή Αποζημίωση Ενστόλων : Αύξηση 20% της αποζημίωσης των νυχτερινών σε Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Ένοπλες Δυνάμεις από 1/1/2025.Κόστος 25εκατ€

Νέα Ακίνητα : Απαλλαγή από ΦΠΑ. Κόστος 20εκατ€

Ασφάλιστρα Υγείας : Απαλλαγή παιδιών έως 18 ετών. Κόστος 17εκατ€

Ακριτικές περιοχές : Κίνητρα προσέλκυσης γιατρών. Κόστος 16εκατ€

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα : Αύξηση για τα περιφερειακά πανεπιστήμια από τα 1.500 ευρώ σε 2.000 ευρώ ετησίως και 2.500 σε περίπτωση συγκατοίκησης. Κόστος 15εκατ€

Κενά ακίνητα : Τριετής απαλλαγή φόρου για όσα ενοικιαστούν σε μακροχρόνιες συμβάσεις. Κόστος 13εκατ€

Παροχές Επιχειρήσεων : Απαλλάσσονται από φόρο όταν δίνονται σε νέους γονείς. Κόστος 7εκατ€.



Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα ενσωματώνεται και το μέτρο της έκτακτης ενίσχυσης στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο ως εξής :

200€ για συντάξεις έως 700€

150€ για συντάξεις 700,1€ έως 1.100€

100€ για συντάξεις 1100,1€ έως 1600€

Κόστος 100εκατ€



Επιπλέον 143εκατ€ θα μοιραστούν σε ευάλωτες ομάδες :

70εκατ€ σε δικαιούχους επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ που θα λάβουν μια επιπλέον δόση

37εκατ€ σε δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ ΟΠΕΚΑ που θα λάβουν 200€

7εκατ€ σε δικαιούχους επιδόματος αναπηρίας e-ΕΦΚΑ που θα λάβουν 200€

7εκατ€ σε ανασφάλιστους υπερήλικες που θα λάβουν 200€

22εκατε σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που θα λάβουν μισή δόση επιπλέον

