Παπουτσάνης: Άνοδος 5% του κύκλου εργασιών το εννεάμηνο του 2024

Σε 49,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το εννεάμηνο του 2024 έναντι 47,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 5%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 53% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όπως ανακοινώθηκε, για το σύνολο του έτους, εκτιμάται περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2023, καθώς ήδη βλέπουμε στο εννεάμηνο το θετικό αποτέλεσμα από τις νέες συνεργασίες που ξεκίνησαν εντός του 2024 και θα είναι σε πλήρη εξέλιξη το τελευταίο τρίμηνο του έτους.Επίσης, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με μεγάλες πολυεθνικές και μικρότερες εταιρείες για νέα έργα που θα ενισχύσουν περαιτέρω τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, ενώ έχουν ήδη συμφωνηθεί νέα έργα (projects) με υφιστάμενους πελάτες τα οποία θα ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών το επόμενο έτος.

Τα επώνυμα προϊόντα παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη κατά 14% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2023, η οποία οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στο brand ΑΡΚΑΔΙ, που με την είσοδο του στις νέες κατηγορίες φροντίδας ρούχων και υγρών πιάτων παρουσιάζει μία αύξηση πωλήσεων κατά 80%. Εξαιρώντας το ΑΡΚΑΔΙ, οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων προσωπικής περιποίησης ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ εμφανίζουν αύξηση 2% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2023 οδηγούμενες κυρίως από τις εξαγωγές, οι οποίες καταγράφουν ανάπτυξη κατά 28%. Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το τελευταίο τρίμηνοτου 2024, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων, της δυναμικής διαφημιστικής υποστήριξης και της ενίσχυσης της παρουσίας μας στα καταστήματα.

Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων κινήθηκαν πτωτικά κατά 5% το εννεάμηνο του 2024, γεγονός που οφείλεται στις πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων τρίτων στο εξωτερικό. Οι πωλήσεις τρίτων στο εξωτερικό παρουσίασαν υστέρηση σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο λόγω έκτακτων μεμονωμένων παραδόσεων στις αρχές του 2023, αλλά σημείωσαν σημαντική βελτίωση στο 3ο τρίμηνο του 2024.

Οι πωλήσεις των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ κινήθηκαν θετικά, παρουσιάζοντας ανάπτυξη των πωλήσεων κατά 10%, οδηγούμενες από τις εξαγωγές, οι οποίες αναπτύσσονται με ισχυρό διψήφιο πρόσημο στο εννεάμηνο του 2024 (+70%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για δυναμική ανάπτυξη και ενισχύοντας την παρουσία των brands της Παπουτσάνης στο εξωτερικό.

Σε ό,τι αφορά στα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής στο εννεάμηνο παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2024, με τις νέες συνεργασίες να αποδίδουν και να αντιστρέφουν την πτωτική τάση του πρώτου εξαμήνου 2024.

Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2023. Στόχος της εταιρείας παραμένει η συνεχής διεύρυνση του πελατολογίου και η περαιτέρω ανάπτυξη των συνθετικών σαπωνομαζών.

