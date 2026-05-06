Πιερρακάκης: Αν η Ευρώπη δεν ενώσει τις δυνάμεις της σε οικονομία, άμυνα και τεχνολογία, θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία

Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) και ο ρόλος της στην κινητοποίηση των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών, η ψηφιακή χρηματοδότηση και το ψηφιακό ευρώ, καθώς και η ευρύτερη ατζέντα απλοποίησης και εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς, βρέθηκαν στο επίκεντρο στο πάνελ στο πλαίσιο του IE Competitiveness Hub, με αντικείμενο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Στο πάνελ συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ, στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος των Financial Times, Paola Tamma, συμμετείχαν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας Carlos Cuerpo.

Ο υπουργός σε ερώτηση σχετικά με την προσπάθεια δημιουργίας ενότητας μέσω των πρωτοβουλιών E6, ανέφερε: «Κάθε πρωτοβουλία που μας προχωρά πιο μπροστά είναι θετική. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Η έκθεση του Enrico και η έκθεση του Mario είναι ο βορράς της πυξίδας. Ναι, και οι δύο είναι από την Ιταλία, και θα έλεγα ότι είναι ο Πάπας και ο Πατριάρχης, αλλά τώρα έχουμε δύο Πάπες. Άρα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Η πρόκληση της υλοποίησης βρίσκεται στους υπουργούς Οικονομικών».

Και πρόσθεσε: «Η Επιτροπή κάνει εξαιρετική δουλειά. Η δουλειά της Maria Luisa Albuquerque είναι απολύτως στοχευμένη, με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή συζητάμε όλες τις πτυχές της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Η πρόκληση είναι στη δική μας πλευρά να την υλοποιήσουμε. Άρα χρειαζόμαστε τους κατάλληλους μηχανισμούς εντός της ομάδας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα τα στοιχεία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων».

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, «Πρώτα απ' όλα, πρέπει να είμαστε σε θέση να την «ξεδιπλώσουμε» επικοινωνιακά προς τους πολίτες, γιατί η Roberta Metsola το ανέφερε αυτό νωρίτερα. Όταν πρέπει να εξηγήσω, υποθέτω το ίδιο ισχύει και για τον Carlos, τι είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τι σημαίνει για τους πολίτες, πρέπει να μπορούμε να το αποδώσουμε συγκεκριμένα.

Οι άνθρωποι κατανοούν το πρόγραμμα Erasmus, κατανοούν το δωρεάν roaming. Τι είναι η SIU για αυτούς όμως; Για παράδειγμα, χθες συζητήσαμε την έκθεση Kukies και Noyer. Παίρνω μια startup και τη μετατρέπω σε scale-up. Πρέπει να γίνει εταιρεία στο Delaware και να βρει αμερικανική ενδιάμεση χρηματοδότηση ή θα πρέπει να μπορεί να αναπτυχθεί στην Ευρώπη; Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο για αυτή την κατηγορία.

Άρα πρέπει να μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και στη συνέχεια η δουλειά μας είναι να βρούμε συναίνεση, υποθέτω. Αυτό είναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και η δουλειά του προέδρου του Eurogroup, να μπορεί, σε αυτό το άτυπο θεσμικό πλαίσιο, να διαμορφώνει συναίνεση.

Είναι καλό ότι οι μεγαλύτερες χώρες έχουν ένα άτυπο φόρουμ για να διαμορφώνουν αυτή τη συναίνεση; Λοιπόν, στον βαθμό που αυτό λειτουργεί ως διευκόλυνση, νομίζω ότι είναι θετικό. Όλα θα εξαρτηθούν από το αν, στο τέλος της ημέρας, η στρατηγική θα γίνει συνώνυμη της υλοποίησης. Εξαρτάται από εμάς. Αλλά, ειλικρινά, για να συμβεί αυτό, δεν πρέπει να επικρατούν οι εθνικές επιφυλάξεις που υπάρχουν- όλοι λέμε ότι συμφωνούμε με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ή με οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία επί της αρχής.

Υπάρχει ένα «αλλά» που ακολουθεί μετά την πρωτοβουλία. Και όλοι έχουμε αυτές τις εθνικές παραμέτρους, ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο, ανάλογα με το ζήτημα. Το ερώτημα είναι πόσο καλά θα κατανοήσουμε ότι το κόστος ευκαιρίας είναι εξίσου απτό με το πραγματικό κόστος. Και αυτή τη στιγμή το κατανοούμε αυτό, και το κατανοούμε επίσης λόγω της εξωγενούς φύσης των γεγονότων γύρω μας.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, άρα καταλάβαμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες, αλλά επίσης, ειλικρινά, η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει. Και κατανοούμε ότι πρέπει να γίνουμε όχι μόνο μια ενιαία αγορά, αλλά πιθανώς κάτι παραπάνω από αυτό. Και για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνα και επίσης να έχουμε ένα δόγμα στην τεχνολογία, στη στρατηγική της τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, «το Anthropic-Μythos ήταν το θέμα της ημέρας, μαζί με ό,τι συμβαίνει στην Ουάσινγκτον. Το Anthropic-Μythos είναι ένα ζήτημα. Το πώς διαχειρίζεσαι ένα συγκεκριμένο LLM και την πρόσβαση σε αυτό είναι ένα άλλο. Αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να συζητηθούν.

Υπερδραματοποιούμε αυτό που έχουμε μπροστά μας, υπερδραματοποιούμε το παρόν και υποτιμούμε το μέλλον. Και όταν πρόκειται για τεχνολογική καινοτομία, ειλικρινά, το μέλλον δεν απέχει χρόνια- απέχει εβδομάδες. Αυτό που βλέπετε σήμερα με το Anthropic, μπορείτε εύκολα να το δείτε σε λίγες εβδομάδες με περισσότερες εταιρείες να αναπτύσσουν παρόμοιους αλγορίθμους και εξίσου ισχυρά μοντέλα. Και αυτά θα είναι μόνο αυτά που γνωρίζουμε.

Άρα το ερώτημα είναι: τι είδους ρυθμίσεις διακυβέρνησης θα αναπτύξουμε και τι είδους κοινή κατανόηση μπορούμε να καλλιεργήσουμε μεταξύ μας όσον αφορά στην τεχνολογική κυριαρχία.

Όταν μιλάμε για τεχνολογική κυριαρχία σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα; Χρησιμοποιούμε το ίδιο λεξιλόγιο; Έχουμε την ίδια στρατηγική ως Ευρωπαίοι; Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκούς πρωταθλητές, όπως προβλέπει η έκθεση του Enrico; Ή παραμένουμε σε μικρές εθνικές λογικές, είτε στον τραπεζικό τομέα είτε στην τεχνολογία; Αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε το δεύτερο, νομίζω ότι θα χάσουμε μια μεγάλη ευκαιρία».

Στη συνέχεια ο κ. Πιερρακάκης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ψηφιακό ευρώ και αν θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, απάντησε πως «η Ψηφιακή Χρηματοδότηση είναι ένας τομέας όπου ελπίζουμε να έχουμε μια κοινή δήλωση στο Eurogroup τον Ιούλιο. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη. Αν το δούμε συνολικά: τι κάνουν οι Αμερικανοί; Έχουν το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά δεν έχουν ψηφιακό δολάριο.

Επιτρέπουν τα stablecoins που βασίζονται στο δολάριο και αυτή θα είναι η βασική τους στρατηγική: ιδιωτική καινοτομία γύρω από το νόμισμά τους, σε ψηφιακή μορφή. Η Κίνα κάνει το ακριβώς αντίθετο: θέλει ένα πλήρως ψηφιακό νόμισμα, χωρίς να επιτρέπει stablecoins. Στη δική μας περίπτωση, έχουμε το MiCA. Όμως, αν δούμε τον κόσμο σήμερα, το 95% των stablecoins είναι συνδεδεμένα με το δολάριο και λιγότερο από 1% με το ευρώ. 'Αρα η βασική στρατηγική είναι η υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ. Ελπίζουμε ότι, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό θα ψηφιστεί φέτος, αρκετά σύντομα».

Όπως είπε ο ίδιος, «η Fed δεν έχει επιλέξει να προχωρήσει σε ψηφιακό δολάριο. Προτάσσει κυρίως ζητήματα ιδιωτικότητας, αλλά υποθέτω ότι αυτό είναι εν μέρει και πολιτισμικό ζήτημα. Στη δική μας περίπτωση, η δημιουργία μιας δημόσιας υποδομής για πληρωμές και εκκαθάριση, με τα δευτερογενή οφέλη που αυτή μπορεί να φέρει, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Το 2029 ως χρονικός ορίζοντας είναι αποδεκτό, αλλά γενικά, όταν μιλάμε για τεχνολογική καινοτομία, είτε στη χρηματοδότηση είτε αλλού, η καινοτομία συμβαίνει τώρα, σε εβδομάδες, όχι σε μήνες ή χρόνια.

Χάνουμε ευκαιρίες κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και κάθε χρόνο που περνά. Άρα αυτά τα κόστη ευκαιρίας είναι απτά. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι νομοθέτες το κατανοούν αυτό. Και πιστεύω ότι το έργο θα υλοποιηθεί. Και ειλικρινά, θα είναι από τα πρώτα που θα υλοποιηθούν πλήρως, σε μεγάλη κλίμακα. Και ο αντίκτυπος θα είναι αρκετά θετικός. Είναι καλό να υπάρχει μια ισχυρή δημόσια υποδομή, που θα εξυπηρετεί το επιχειρηματικό σύστημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

