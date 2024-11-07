Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, χάρη στις μετοχές των τραπεζών και των εταιριών πρώτων υλών, με την προσοχή να επικεντρώνεται στις αποφάσεις για τη νομισματική τους πολιτική από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 10:10 ώρα Ελλάδας. Ο δείκτης πρώτων υλών ενισχύθηκε κατά 1,7% καθώς οι τιμές των βασικών μετάλλων ανέκαμψαν. Οι τράπεζες της ευρωζώνης σημείωσαν νωρίτερα άνοδο 1,1%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ενισχύθηκε έως και 1,9% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ύστερα από τη σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Συνάλλαγμα: Το ευρώ ενισχύεται 0,30%, στα 1,0759 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,30% και διαμορφώνεται στα 1,0759 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 165,6620 γεν, στο 0,8322 με τη στερλίνα και στο 0,9426 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,35% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 153,9790 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,39% και διαμορφώνεται στα 1,2927 δολάρια.

