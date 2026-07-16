Αλλαγές στο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας για να αυξηθούν οι αιτήσεις για κλειστά ακίνητα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ένας μήνας συμπληρώθηκε από το τότε που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα του νέου προγράμματος ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και το ενδιαφέρον είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό.



250.000 άνθρωποι μπήκαν στην πλατφόρμα για να ενημερωθούν, να δουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν και 1/6 πήρε θετική απάντηση. Ήδη έχουν εκδοθεί 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας.

Αν ληφθεί υπόψη ότι στόχος του προγράμματος είναι να ανακαινισθούν περί τις 20.000 κατοικίες οι επιλέξιμοι είναι ήδη τριπλάσιοι.



Ποιοτικά όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά, καθώς μόνο 4.800 από τις 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας αφορούν κλειστά ακίνητα, δηλαδή το 7,9%. Οι υπόλοιπες 56.200 είναι για κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται. ΄



Εφόσον η τάση αυτή συνεχιζόταν υπήρχε ορατός κίνδυνος να μείνει σημαντικό ύψος πόρων αδιάθετο καθώς από τον προϋπολογισμό των €480 εκατ. του προγράμματος, τα €200 εκατ. είναι εγγεγραμμένα για τη διάθεση τους σε κλειστά σπίτια.



Για να ενισχυθεί η συμμετοχή των αιτήσεων για κλειστά σπίτια, το υπουργείο οικογένειας προχώρησε σε 3 αλλαγές:

Ποσοστό συνιδιοκτησίας - επικαρπίας

Το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώνεται από το 50% στο 20%. «Ξεκλειδώνουν» έτσι περιπτώσεις που για π.χ 3 άτομα έχουν από 33% σε ένα κλειστό διαμέρισμα και μέχρι τώρα το διαμέρισμα δεν θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο. Πλέον θα είναι και ο ένας από τους τρεις – ακόμη κι αν οι άλλοι δεν θέλουν να ασχοληθούν ή δεν θέλουν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια – μπορεί να εκκινήσει και να ολοκληρώσει μόνος του τη διαδικασία.

Μέγιστη κατανάλωση

Τα ακίνητα πρέπει να είναι δηλωμένα κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια γεγονός που αποδεικνύεται από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν υπάρχει δηλαδή κατανάλωση.

Κάποιοι ιδιοκτήτες όμως είναι πιθανό – παρότι το ακίνητο τους κλειστό – να μην έχουν κάνει αίτηση διακοπής ρεύματος.



Γι’ αυτές τις περιπτώσεις το μέγιστο όριο κατανάλωσης ήταν οι 50Kwh για τη διετία 2024-2025. Ένα όριο όμως που κρίθηκε ότι είναι πολύ περιοριστικό καθώς και σύμφωνα με το παράδειγμα που χρησιμοποιεί και η ίδια η Δόμνα Μιχαηλίδου, κάποιος θα μπορούσε να επισκεφθεί σε αυτό το διάστημα 1-2 φορές το ακίνητο μόνο και μόνο για να βάλει ηλεκτρική σκούπα και να ξεπερνούσε το όριο.

Γι’ αυτό και για τη διετία διπλασιάζεται στις 100Kwh.



Ειδικά για το 2026 η κατανάλωση υπολογίζεται αναλογικά και ανάλογα με το πότε θα γίνει η αίτηση.

Με βάση λοιπόν ότι για το μισό έτος η ελάχιστη κατανάλωση είναι 25Kwh τα μέγιστα όρια είναι

29,16Kwh για τον Ιούλιο

33,32Kwh για τον Αύγουστο

Διορία για τις αιτήσεις

Ειδικά για τα κλειστά σπίτια, δίνεται παράταση στις αιτήσεις έως τις 31 Αυγούστου (για την ιδιοκατοίκηση παραμένει η 31η Ιουλίου).



Μάλιστα τον Σεπτέμβριο που θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση πλέον των σχεδίων ανακαίνισης, θα ανοίξει πρώτα για τις κλειστές κατοικίες.

Το Υπουργείο Οικογένειας δεν μένει εδώ αλλά την ερχόμενη Τετάρτη ψηφίζει στη Βουλή και 5 σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό, καθώς παρότι στα χαρτιά ιδιαίτερα ενδιαφέρον, δεν βρήκε την αναμενόμενη ανταπόκριση.



Οι αλλαγές αφορούν:

Ενιαία οικονομική ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους ύψους €10.000 (μέχρι τώρα υπήρχαν 2 κλίμακες που προέβλεπαν €10.000 για μετεγκατάσταση σε οικισμούς έως 500 κατοίκους και €6.000 για οικισμούς με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων)

Προκαταβολή 50% πριν τη μετεγκατάσταση

Κατάργηση υποχρέωσης εργασίας (Μέχρι τώρα έπρεπε ο ενδιαφερόμενος να έχει εξασφαλίσει και εργασία)

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν, μεταξύ άλλων, τηλεργαζόμενοι, συνταξιούχοι, φοιτητές που σπούδασαν στις περιοχές αυτές και θέλουν να παραμείνουν, ένστολοι, «ψηφιακοί νομάδες», αλλά και συνταξιούχοι που επιλέγουν να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους

Δυνατότητα συμμετοχής και σε Έλληνες που κατοικούν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

Μετά την ψήφιση του νόμου, με Υπουργική απόφαση θα γίνουν και 2 ακόμη αλλαγές:

Το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες των Π.Ε. Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Καστοριάς, Γρεβενών και Κοζάνης

Θα συμπεριληφθούν και οι πρωτεύουσες Νομών που παρουσιάζουν συρρίκνωση πληθυσμού

Πηγή: skai.gr

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