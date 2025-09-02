Eurostat: Υποχώρησε στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο - Στο 2,1% στην Ευρωζώνη

Τάσεις αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα έδειξε η προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) της Eurostat για τον Αύγουστο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός εκτιμάται στην Ελλάδα ότι υποχώρησε στο 3,1% τον Αύγουστο του 2025, σε σχέση με το 3,2% του ίδιου μήνα το 2024 και το 3,7% του Ιουλίου του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Στο μεταξύ, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός κινήθηκε με ποσοστό 2,1%, σε σχέση με το 2% του Ιουλίου και το 2,2% τον Αύγουστο του 2024.

Ο μεγαλύτερος πληθωρισμός καταγράφηκε σε Εσθονία (6,2%), Κροατία (4,6%) και Σλοβακία (4,4%). Αντίθετα, ο χαμηλότερος πληθωρισμός καταγράφεται σε Κύπρο (-0,1%), Γαλλία (0,8%) και Ιταλία (1,7%).

