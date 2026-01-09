Η Κροατία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πορτογαλία θα διεκδικήσουν τη θέση του «νο 2» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου 2025, ξεκίνησε η διαδικασία για την επιλογή διαδόχου του νυν αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, του οποίου η θητεία θα λήξει στα τέλη Μαΐου 2026. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε σήμερα Παρασκευή. Ξεχωρίζουν δύο ονόματα με προηγούμενη ευρωπαϊκή θητεία, ο Πορτογάλος Μάριο Σεντένο και ειδικά ο Φινλάνδός Όλι Ρεν.

Μέχρι την προθεσμία, έχω λάβει 6 υποψηφιότητες:

Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία),

Μάρτινς Καζάκς (Λετονία),

Μάντις Μίλερ (Εσθονία),

Όλι Ρεν (Φινλανδία),

Ριμάντας Σαντσίους (Λιθουανία),

Μπόρις Βούιτσιτς (Κροατία).

Στην επόμενη συνεδρίασή της στις 19 Ιανουαρίου, η Ευρωομάδα θα συζητήσει αυτές τις υποψηφιότητες.

Μετά τη συζήτηση του Eurogroup, το Συμβούλιο θα εγκρίνει σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λαμβάνοντας απόφαση με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η εν λόγω πλειοψηφία απαιτεί την υποστήριξη του 72% των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (δηλαδή τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ), που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ζώνης του ευρώ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που θεσπίζεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ, θα ζητηθεί η γνώμη της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τη λήψη τελικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.