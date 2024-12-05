«Χωρίς τη θετική έκπληξη για την αγορά η Black Friday 2024». Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε, για ένατη χρονιά, σε τυχαίο πανελλαδικό δείγμα 400 επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που πραγματοποίησαν εκπτώσεις στο πλαίσιο της «Black Friday».

Σημειώνεται ότι, στη φετινή περίοδο της Black Friday συμμετείχε μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων (81%) συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα ευρήματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (56%) δήλωσαν μέτρια ικανοποίηση από τις πωλήσεις τους.

Σχεδόν οι 5 στις 10 επιχειρήσεις είχαν αύξηση πωλήσεων συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 2022/2023.

Αναφορικά με την επισκεψιμότητα στα καταστήματα, 9 στις 10 επιχειρήσεις εμφανίζονται από μέτρια έως πολύ ικανοποιημένες, παρά την ανησυχία για τις καιρικές συνθήκες την εν λόγω περίοδο (κακοκαιρία "Bora").

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις επέλεξαν να διευρύνουν τη "Black Friday" σε όλη την εβδομάδα, ενώ το 30% των επιχειρήσεων συμμετείχε μόνο το τριήμερο (Παρασκευή 29/11 - Κυριακή 01/12).

Έξι στις δέκα επιχειρήσεις (59%) πραγματοποίησαν εκπτώσεις από 21% έως 40% της αρχικής τιμής.

Κατά τη διάρκεια της "Black Friday", περισσότερες από 1 στις 3 επιχειρήσεις πραγματοποίησε εκπτώσεις στο σύνολο των προϊόντων της.

Τα ψηφιακά μέσα πληρωμών κυριάρχησαν στις συναλλαγές που διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της "Black Friday", ενώ σε μόλις 1 στις 10 χρησιμοποιήθηκαν μόνο μετρητά.

Η βιτρίνα του καταστήματος και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτέλεσαν τη βασική επικοινωνιακή στρατηγική των επιχειρήσεων.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε πανελλαδικό δείγμα 400 επιχειρήσεων με κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο σε επιμέρους κλάδους που συμμετέχουν σε εκπτωτικές ενέργειες (είδη οικιακού εξοπλισμού, ψυχαγωγικά- επιμορφωτικά-αθλητικά είδη, ένδυση-υπόδηση και εμπορία Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού υλικού, καλλυντικά-κοσμήματα). Το δείγμα καθορίστηκε σύμφωνα με τη δραστηριότητα και τη γεωγραφική περιοχή.

