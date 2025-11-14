Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τίτλοι εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, ενώ παράλληλα μετριάστηκαν οι προσδοκίες επενδυτών για νέες μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 797,60 μονάδων (–1,65%), στις 47.457,22 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 536,10 μονάδων (–2,29%), στις 22.870,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 113,43 μονάδων (–1,66%), στις 6.737,49 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.