Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Οι τίτλοι εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις - Μετριάστηκαν οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τίτλοι εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, ενώ παράλληλα μετριάστηκαν οι προσδοκίες επενδυτών για νέες μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 797,60 μονάδων (–1,65%), στις 47.457,22 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 536,10 μονάδων (–2,29%), στις 22.870,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 113,43 μονάδων (–1,66%), στις 6.737,49 μονάδες.

