Επιταγή ακρίβειας: «Κερδισμένοι» και «χαμένοι» - Ποιοι μένουν εκτός

Σε 13 ημέρες από σήμερα θα καταβληθεί στους δικαιούχους η λεγόμενη επιταγή ακρίβειας: Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, Άτομα με Αναπηρία, ανασφάλιστοι υπερήλικες, οικογένειες με παιδιά και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού είναι στη λίστα των «κερδισμένων», εκείνων δηλαδή που θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση. Υπάρχουν όμως και οι «χαμένοι» και δεν είναι άλλοι από χαμηλοσυνταξιούχους χωρίς προσωπική διαφορά, οι οποίοι θα λάβουν αυξήσεις από 7 έως το πολύ 17 ευρώ.

Τα ποσά που θα λάβουν ως έκτακτη ενίσχυση οι συνταξιούχοι θα φτάνουν μέχρι και τα 200 ευρώ. Το έκτακτο επίδομα για τις οικογένειες θα αντιστοιχεί σε μία μηναία δόση του επιδόματος τέκνων. Μισή μηνιαία δόση της ενίσχυσης που εισπράττουν θα λάβουν ως έκτακτο επίδομα οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Πόσα θα πάρουν οι συνταξιούχοι

Έκτακτο επίδομα, λοιπόν, θα λάβουν πρώτα από όλα συνταξιούχοι που η προσωπική διαφορά δεν τους επιτρέπει να δουν χρήματα στην τσέπη τους, από την προγραμματισμένες ετήσιες αυξήσεις.

Έτσι, ο χρόνος μετρά αντίστροφα την πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε περίπου 670.000 συνταξιούχους με συντάξεις έως 1.600 ευρώ, οι οποίοι διατηρούν προσωπική διαφορά, άνω των 10 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

- για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 200 ευρώ,

- για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 700,1 έως 1100 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 150 ευρώ,

- για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1100,1 έως 1600 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 100 ευρώ.

«Χαμένοι» όπως προαναφέρθηκε θα είναι οι συνταξιούχοι με άθροισμα αποδοχών έως και 700 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν προσωπική διαφορά, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του έκτακτου επιδόματος, εκτός εάν υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις της τελευταίας στιγμής από τον Πρωθυπουργό στην Βουλή, κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού στις 15 Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη μερίδα συνταξιούχων (με αποδοχές ως 700 ευρώ, χωρίς προσωπική διαφορά), θα δει έτσι και αλλιώς τις συντάξεις της να αυξάνονται κατά 2,4%.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως σε απόλυτα νούμερα θα πάρουν ποσά που κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα μεταξύ 7 έως και 17 ευρώ.

Ποιοι θα πάρουν έκτακτη ενίσχυση 200€

Ενίσχυση 200 ευρώ θα δοθεί και σε δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για περίπου 37.000 δικαιούχους του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ. Το κόστος είναι 7 εκατ. ευρώ.

Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ θα δοθεί και σε δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ ΟΠΕΚΑ. Αφορά περίπου 185.000 άτομα και το κόστος εκτιμάται σε 37 εκατ.

Ενίσχυση 200 ευρώ θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δικαιούχοι του αντίστοιχου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ (περίπου 35.000) θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ. Το κόστος εκτιμάται σε 7 εκατ. ευρώ.

Έκτακτη ενίσχυση στα 200 ευρώ, θα λάβουν και οι δικαιούχοι του επιδόματος απολύτου αναπηρίας συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, αλλά και οι δικαιούχοι του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Τι ποσά θα λάβουν οι οικογένειες με παιδιά

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν επιπλέον μία δόση επιδόματος παιδιού. Αφορά περίπου 767.000 δικαιούχους και το κόστος ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.

Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (περίπου 205.000) θα λάβουν επιπρόσθετα 50% του μηνιαίου επιδόματος κατά τον μήνα Δεκέμβριο. Το κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ.

Σήμερα το ύψος του επιδόματος ανέρχεται για μονοπρόσωπα νοικοκυριά σε 216 ευρώ το μήνα, για κάθε επιπλέον ενήλικα του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 108 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος του νοικοκυριού κατά 54 ευρώ το μήνα.

Συνεπώς, ένα ζευγάρι με 2 τέκνα που λάμβανε επίδομα 432 ευρώ, θα λάβει επιπλέον 216 ευρώ έκτακτο επίδομα, δηλαδή συνολικά 648 ευρώ.

