Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της υπουργικής απόφασης η οποία θα «ξεκλειδώσει» την υποβολή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ: Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες η διαδικασία έχει δρομολογηθεί και η πλατφόρμα myΘέρμανση θα «ανοίξει» μέσα στις επόμενες ημέρες έως τις 10 Νοεμβρίου.

Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ και διαφοροποιείται ανάλογα την περιοχή και την πηγή θέρμανσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.

Τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης

Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με:

-το είδος του καυσίμου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βιομάζα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα),

-την περιοχή κατοικίας.

Στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή.

Το επίδομα θέρμανσης 2025-‘26 αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν:

-πετρέλαιο ή φυσικό αέριο,

-τηλεθέρμανση,

-πέλετ ή βιομάζα,

-ή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοικία να δηλωθεί ως κύρια στο E1, να αντιστοιχεί σε ενεργό αριθμό παροχής ρεύματος, και να βρίσκεται εντός Ελλάδας. Η πληρωμή της α’ δόσης του επιδόματος υπολογίζεται πως θα γίνει ως τις 23 Δεκεμβρίου.

Διαφορετικά επιδόματα ανάλογα το θερμαντικό μέσο

Με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και φέτος τα ποσά που χορηγούνται ως επιδότηση διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους με αποτέλεσμα, άλλα χρήματα να εισπράττει όποιος «καίει» ρεύμα, διαφορετικά όποιος καταναλώνει πετρέλαιο, άλλα ποσά για φυσικό αέριο και άλλα για καυσόξυλα.

Όλα βέβαια ξεκινούν από τον ποσό αναφοράς του επιδόματος που ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε τριακόσια είκοσι πέντε (325) ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και σε τριακόσια (300) ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Δύο κατοικίες, που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά, μπορεί να δικαιούνται τελείως διαφορετικό επίδομα, επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικό θερμαντικό μέσο. Για παράδειγμα, στο Κ. Νευροκόπι του νομού Δράμας, το οποίο έχει συντελεστή (βαθμοημέρες) 1,27 και 1.855 κατοίκους, όπου υπάρχει και δικαίωμα επιδότησης και για χρήση πέλετ ή καυσόξυλων, το βασικό επίδομα για ένα νοικοκυριό διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με το θερμαντικό μέσο:

- Ρεύμα: 754 ευρώ

- Πέλετ: 714 ευρώ

- Καυσόξυλα: 695 ευρώ

- Φυσικό αέριο: 645 ευρώ

- Πετρέλαιο: 595 ευρώ

Αντίστοιχα, στον Χολαργό, όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ και ο κλιματικός συντελεστής είναι 0,54, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

- Ρεύμα: 205 ευρώ

- Φυσικό αέριο: 176 ευρώ

- Πετρέλαιο: 162 ευρώ

Και φυσικά θα παίξουν ρόλο για ακόμη μία χρονιά και οι περιβόητες «βαθμοημέρες», δηλαδή ο συντελεστής που χαρακτηρίζει κάθε περιοχή και καθορίζει εάν είναι πολύ κρύα ή έχει ήπιο κλίμα, στοιχείο που επίσης συμβάλλει στη διαμόρφωση του τελικού ποσού του επιδόματος.

Πχ, εάν άγαμος, προμηθεύεται πετρέλαιο θέρμανσης και διαμένει στην Παλλήνη Αττικής θα πάρει επίδομα 165 ευρώ, ενώ εάν το σπίτι του είναι στην Θεσσαλονίκη επίσης για πετρέλαιο θα εισπράξει ποσό 213 ευρώ και στα Ιωάννινα 252 ευρώ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί και φέτος – σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις- σε όσους θα πληρούν, τις εξής προϋποθέσεις:

Ετήσιο εισόδημα,

- Έως και 16.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τα μονοπρόσωπα.

- Έως και 24.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τους έγγαμους. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, για τις οικογένειες με παιδιά. Έτσι, το εισοδηματικό όριο για ένα νοικοκυριό με 1 παιδί διαμορφώνεται στα 29.000 ευρώ, για ένα νοικοκυριό με 2 παιδιά στα 34.000 ευρώ και για ένα νοικοκυριό με 3 παιδιά το κριτήριο του εισοδήματος προσδιορίζεται στα 39.000 ευρώ

Για την ακίνητη περιουσία η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες

Το επίδομα θέρμανσης το χάνουν τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία.

Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.

Πηγή: skai.gr

