Του Χρυσόστομου Τσούφη

Επιπλέον 350.000 εργαζόμενοι θα βρίσκονται από σήμερα υπό την «ομπρέλα προστασίας» της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Οι νέοι τομείς που εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου της αδήλωτης εργασίας είναι:

-Η ενέργεια

-Το χονδρεμπόριο

-Διοικητικές Υπηρεσίες

-Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες

-Υποστηρικτικές δραστηριότητες τουρισμού



Οι συγκεκριμένοι κλάδοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν ήδη από τον Ιούνιο πιλοτικά την ψηφιακή κάρτα, αλλά από σήμερα είναι υποχρεωμένες να την εφαρμόζουν με πολύ βαριά πρόστιμα αν στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όπως:

-10.500€ ανά εργαζόμενο είναι το πρόστιμο για τη μη ενεργοποίησης της κάρτας.

-2.000€ ανά εργαζόμενο που εντοπίζεται να εργάζεται πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη του δηλωμένου ωραρίου χωρίς σήμανση.

-2.000€ ανά εργαζόμενο για την εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο χωρίς ενεργοποιημένη κάρτα

-3.000€ ανά εργαζόμενο για υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζόμενου που τελούν σε απόκλιση με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης



Μετά και τη νέα επέκταση του συστήματος, που έχει οδηγήσει στην αύξηση των δηλωμένων υπερωριών κατά 3,5 εκατομμύρια, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα χρησιμοποιούν την κάρτα θα φτάσει σχεδόν τα 1,85 εκατομμύρια. Ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000, μεταξύ άλλων σε τομείς δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η εστίαση, το λιανεμπόριο, οι τράπεζες τα σούπερ μάρκετ και οι ΔΕΚΟ.



Μετά και την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου τις προηγούμενες ημέρες, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο τρόπο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας

Ευέλικτη προσέλευση

Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα – φυσικά μετά από συμφωνία με τον εργοδότη – της ευέλικτης προσέλευσης μέχρι το χρονικό διάστημα των 120 λεπτών.

Ας υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος εργάζεται κανονικά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ρύθμιση του δίνει τη δυνατότητα να συμφωνήσει με τον εργοδότη του να έρχεται έως τις 11 το πρωί και να φεύγει 8 ώρες μετά, έως 7 το απόγευμα.



Η ευέλικτη προσέλευση αφορά το διάστημα από τη δηλωθείσα στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας έναρξη του ωραρίου και εντεύθεν.

Χρόνος προετοιμασίας

Ως χρόνος ορίζεται για παράδειγμα η είσοδος στην περιοχή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, η αλλαγή ενδυμασίας εφόσον αυτή απαιτείται λόγω της θέσης/καθηκόντων εργασίας, η μετάβαση στη θέση παροχής εργασίας και το πλύσιμο μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Η προετοιμασία του εργαζομένου ΔΕΝ εμπίπτει στην έννοια του χρόνου εργασίας κι αυτό είναι βασικό για τη χρήση της ψηφιακής κάρτας.

Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ένα χρονικό διάστημα 30 λεπτών πριν την έναρξη της εργασίας και 30 λεπτά μετά το πέρας της για τους εργαζόμενους στον κλάδο της βιομηχανίας και 2 δεκάλεπτα για τους υπόλοιπους κλάδους.



Με βάση τα παραπάνω η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον εργαζόμενο πρέπει να πραγματοποιείται:

1. κατά την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου μετά τον χρόνο προετοιμασίας προς ανάληψη εργασίας, και

2. κατά τη λήξη του δηλωθέντος ωραρίου πριν από τον χρόνο προετοιμασίας προς αποχώρηση.



Ο νόμος επιτρέπει ευνοϊκότερες συμφωνίες για τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος προετοιμασίας θεωρείται ως χρόνος εργασίας.

Εάν όμως κατά τον χρόνο προετοιμασίας , βρεθεί κάποιος να απασχολείται πραγματικά τότε επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σήμανση ψηφιακής κάρτας

Ο νόμος ορίζει 3 μονά χτυπήματα το μήνα, ανά εργαζόμενο. Δηλαδή μέχρι 3 φορές μηνιαίως ο εργαζόμενος μπορεί να χτυπήσει κάρτα κατά την είσοδο στην επιχείρηση αλλά όχι στην έξοδο ή το αντίστροφο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται πάντως σύσταση από την επιθεώρηση εργασίας στον εργοδότη ώστε να …νουθετήσει τον «ξεχασιάρη» εργαζόμενο.





Πηγή: skai.gr

