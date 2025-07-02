Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η μετοχή της ΕΧΑΕ, στον απόηχο της πρότασης εξαγοράς από το Euronext. Κατέγραψε άνοδο 15,42% ενώ διακινήθηκαν 2.692.429 μετοχές, αξίας 18,49 εκατ. ευρώ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.893,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,47%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2010 (1.936,43 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά προσέγγισε τις 1.900 μονάδες και κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.897,11 μονάδες(+0,64%)
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 307,24 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 65.514.800 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,62%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+6,26%), της Elvalhalcor (+3,63%), της Motor Oil (+2,60%), της Jumbo (+2,41%) και του ΟΠΑΠ (+2,00%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-5,80%), του ΟΛΠ (-2,28%), της Σαράντης (-1,41%) και της Coca Cola HBC (-1,07%).
Η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και Alpha Bank διακινώντας 26.830.752 και 12.448.937 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 79,73 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 40,95 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 42 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΧΑΕ (+15,42%) και Μουζάκης(κ) (+9,76%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντραλότ (-6,03%) και των ΕΛΠΕ (-5,80%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΑKTOR: 5,4000 -0,55%
ΚΥΠΡΟΥ: 6,2800 αμετάβλητη
ΤΙΤΑΝ: 38,000 +0,13%
ALPHA BANK: 3,1000 αμετάβλητη
AEGEAN AIRLINES: 12,3600 +1,64%
VIOHALCO: 6,1100 +6,26%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,1400 +0,70%
ΔΑΑ: 9.9050 +0,87%
ΔΕΗ: 13,8300 -0,14%
COCA COLA HBC: 44,3200 -1,07%
ΕΛΠΕ: 7,8000 -5,80%
ELVALHALCOR: 2,5700 +3,63%
ΕΘΝΙΚΗ: 11,0900 +0,86%
ΕΥΔΑΠ: 5,8000 -0,34%
EUROBANK: 2,9700 +0,68%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,3800 +1,75%
MOTOR OIL: 24,4800 +2,60%
JUMBO: 29,7000 +2,41%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,0800 +1,19%
ΟΛΠ: 45,1000 -2,28%
ΟΠΑΠ: 19,8800 +2,00%
ΟΤΕ: 16,4000 +1,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,9200 -0,84%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6200 -1,41%
