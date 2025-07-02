Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η μετοχή της ΕΧΑΕ, στον απόηχο της πρότασης εξαγοράς από το Euronext. Κατέγραψε άνοδο 15,42% ενώ διακινήθηκαν 2.692.429 μετοχές, αξίας 18,49 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.893,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,47%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2010 (1.936,43 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά προσέγγισε τις 1.900 μονάδες και κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.897,11 μονάδες(+0,64%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 307,24 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 65.514.800 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,62%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+6,26%), της Elvalhalcor (+3,63%), της Motor Oil (+2,60%), της Jumbo (+2,41%) και του ΟΠΑΠ (+2,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-5,80%), του ΟΛΠ (-2,28%), της Σαράντης (-1,41%) και της Coca Cola HBC (-1,07%).

Η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και Alpha Bank διακινώντας 26.830.752 και 12.448.937 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 79,73 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 40,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 42 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΧΑΕ (+15,42%) και Μουζάκης(κ) (+9,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντραλότ (-6,03%) και των ΕΛΠΕ (-5,80%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΑKTOR: 5,4000 -0,55%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,2800 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 38,000 +0,13%

ALPHA BANK: 3,1000 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 12,3600 +1,64%

VIOHALCO: 6,1100 +6,26%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,1400 +0,70%

ΔΑΑ: 9.9050 +0,87%

ΔΕΗ: 13,8300 -0,14%

COCA COLA HBC: 44,3200 -1,07%

ΕΛΠΕ: 7,8000 -5,80%

ELVALHALCOR: 2,5700 +3,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,0900 +0,86%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 -0,34%

EUROBANK: 2,9700 +0,68%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3800 +1,75%

MOTOR OIL: 24,4800 +2,60%

JUMBO: 29,7000 +2,41%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,0800 +1,19%

ΟΛΠ: 45,1000 -2,28%

ΟΠΑΠ: 19,8800 +2,00%

ΟΤΕ: 16,4000 +1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,9200 -0,84%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6200 -1,41%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

