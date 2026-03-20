Πρόσκαιρη αποδείχθηκε η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ούτε οι δηλώσεις Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, ούτε το σχόλιο του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ότι εξετάζεται η άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα, κατάφεραν να καθησυχάσουν τους επενδυτές για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το Brent έσβησε τις απώλειες που κατέγραφε το πρωί της Παρασκευής και επανήλθε σε ανοδική τροχιά, με το τρέχον συμβόλαιο να σκαρφαλώνει και πάλι πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,45%.

Ανάλογη πορεία ακολούθησε και το αμερικανικό αργό WTI, που σημειώνει ωστόσο μικρότερη άνοδο και διατηρεί το spread με το Brent, με το τρέχον συμβόλαιο να κινείται στα 96,78 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,67%.



Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Τεχεράνης κατά χωρών του Κόλπου, παρά το αδιάκοπο σφυροκόπημα των ιρανικών δυνάμεων των ΗΠΑ-Ισραήλ, και ο ουσιαστικός αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, υποδηλώνουν ότι οι κλυδωνισμοί στον ενεργειακό εφοδιασμό δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν σύντομα.

Στο πλαίσιο αυτό, η προειδοποίηση Σαουδαράβων αξιωματούχων ότι αν οι κλυδωνισμοί συνεχιστούν έως τα τέλη Απριλίου, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Υψηλότερες τιμές βλέπει και η Citi, η οποία ανέφερε ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει οδηγήσει σε έντονο ράλι το πετρέλαιο και τα συναφή εμπορεύματα, και ως εκ τούτου έχει αναθεωρήσει ανοδικά τη βραχυπρόθεσμη εκτίμησή της για τις τιμές του αργού.

Η τράπεζα εκτιμά πλέον ότι το Brent και το WTI θα αυξηθούν στα 120 δολάρια το βαρέλι μέσα στους επόμενους έναν έως τρεις μήνες και στα 150 δολάρια το βαρέλι εάν ενταθούν οι διαταραχές.

Ωστόσο, το βασικό της σενάριο προβλέπει αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες τέσσερις έως έξι εβδομάδες, κάτι που θα επέτρεπε στο Brent να υποχωρήσει ξανά στα 70–80 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.





Πηγή: skai.gr

