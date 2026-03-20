Πτωτικά οι τιμές του αργού μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από αναμένουν πολλοί.

«Πυροσβεστικά» λειτούργησαν και οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να άρει σύντομα τις κυρώσεις στο ιρανικό αργό που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, σε μια κίνηση που αποσκοπεί να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις τιμές που έχει προκαλέσει το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Το τρέχον συμβόλαιο του Brent υποχωρεί κατά 1,21% στα 107,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο συμβόλαιο του αμερικανικού WTI καταγράφει πτώση 1,78%, στα 94,43 δολάρια το βαρέλι.

Η Citi ανέφερε ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει οδηγήσει σε έντονο ράλι το πετρέλαιο και τα συναφή εμπορεύματα, γεγονός που την ώθησε να αναθεωρήσει ανοδικά τη βραχυπρόθεσμη εκτίμησή της για τις τιμές του αργού.

Η τράπεζα εκτιμά πλέον ότι το Brent και το WTI θα αυξηθούν στα 120 δολάρια το βαρέλι μέσα στους επόμενους έναν έως τρεις μήνες και στα 150 δολάρια το βαρέλι εάν ενταθούν οι διαταραχές.

Ωστόσο, το βασικό της σενάριο προβλέπει αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες τέσσερις έως έξι εβδομάδες, κάτι που θα επέτρεπε στο Brent να υποχωρήσει ξανά στα 70–80 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.

Την ίδια ώρα, τα βασικά spreads του αργού έχουν διευρυνθεί απότομα, με τη Citi να αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τη διαφορά Brent - WTI, ώστε να αποτυπώνουν το αυξημένο κόστος μεταφοράς και την ισχυρή ζήτηση στην αμερικανική ακτή.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι από την άλλη εκτιμούν ότι οι τιμές του αργού θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι, εάν οι διαταραχές από τον πόλεμο με το Ιράν διαρκέσουν έως τα τέλη Απριλίου, ανέφερε η Wall Street Journal.

Πηγή: skai.gr

