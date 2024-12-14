Εορταστικό ωράριο 2024: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα – Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή

Σε εξέλιξη βρίσκεται το εορταστικό ωράριο για την περίοδο των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά.

Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο 14 Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18.00, ενώ θα ανοίξουν και αύριο Κυριακή από τις 11.00 έως τις 18.00.

Τα καταστήματα θα είναι κλειστά την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου καθώς και την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου αλλά και την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα:

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου: 11:00-18:00

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου: 11:00-18:00

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου: 11:00-18:00

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00-18:00

Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή

Ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ αύριο, Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά εκτός από αύριο Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, και στις 22 και 29 Δεκεμβρίου.

Τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν στις 11:00 και θα κλείσουν στις 20:00. Έτσι οι πολίτες θα μπορέσουν να προμηθευτούν τα πρώτα ψώνια για το γιορτινό τραπέζι.

Παράλληλα, εκτός από τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διαφορετικό ωράριο και τα mall. Συγκεκριμένα, θα ανοίξουν 11:00 και θα κλείσουν στις 20:00.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

* Τις καθημερινές της περιόδου 16-30 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ

* Σήμερα (14/12), τα επόμενα δύο Σάββατα (21 και 28/12), τις παραμονές των Χριστουγέννων (24/12) και της Πρωτοχρονιάς (31/12) θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα

* Αύριο, Κυριακή (15/12), όπως και τις επόμενες δύο Κυριακές (22 και 29/12) από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα

* Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 26/12, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και την επομένη (2/1)

