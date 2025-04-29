Στο 1,85% μειώθηκε το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου στη σημερινή δημοπρασία από 2,03% που είχε διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη δημοπρασία στις αρχές Απριλίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 892 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,78 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Μαΐου 2025. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (500 εκατ. ευρώ) καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Απριλίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

