Ενσωμάτωση ΔΟΥ Γλυφάδας, ΙΒ και ΙΖ Αθηνών στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

Στη 2η φάση της ενσωμάτωσης αρμοδιοτήτων στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την Παρασκευή 21/6, με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικών φορολογιών και μητρώου καθώς και εφαρμογής των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από τις ΔΟΥ Γλυφάδας, ΙΒ και ΙΖ Αθηνών.

Από τις 21/6, για υποθέσεις των παραπάνω αρμοδιοτήτων οι φορολογούμενοι θα εξυπηρετούνται:

• ψηφιακά, από το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, στην εφαρμογή "τα Αιτήματά μου" και στην εφαρμογή "τα Ραντεβού μου", μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή από το myAADEapp

• τηλεφωνικά, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), στο +30 213 162 1000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 15:00.

Ταυτόχρονα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής προχωρά και η σταδιακή ενοποίηση των ΔΟΥ Αττικής και η μετεξέλιξή τους σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΥΦΕ). Συγκεκριμένα, από 21/6:

• οι ΔΟΥ ΙΒ και ΙΖ Αθηνών ενοποιούνται και η ενοποιημένη Υπηρεσία μετεξελίσσεται στη 2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, που στεγάζεται στη διεύθυνση: Δαμάρεως 175, Αθήνα (πρώην ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών)

• η ΔΟΥ Γλυφάδας μετεξελίσσεται στην 11η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, που στεγάζεται στη διεύθυνση: Γούναρη 227, Γλυφάδα (πρώην ΔΟΥ Γλυφάδας).

Επισημαίνεται ότι οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης είναι αρμόδιες για:

• παραλαβή κλειδαρίθμου και ΑΦΜ (για τις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι επιλέγουν την ταυτοποίηση με αυτοπρόσωπη παρουσία)

• εξυπηρέτηση/καθοδήγηση των φορολογουμένων στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

• θέματα σχετικά με την ακινησία των οχημάτων (επιβατικών και δίκυκλων ΙΧ), όπως παραλαβή δήλωσης ακινησίας σε περίπτωση οχημάτων αποβιωσάντων, άρση ακινησίας, διαβίβαση άδειας και πινακίδων για διαγραφή οχημάτων, καταχώρηση αναγκαστικών ακινησιών.

Η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων στις ΥΦΕ θα γίνεται με:

• ραντεβού, που θα κλείνουν ψηφιακά στην εφαρμογή "Τα Ραντεβού μου", μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή από το myAADEapp,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

