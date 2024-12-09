Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 λήγει η προθεσμία για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιχειρήσεις για το καινοτόμο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που συνδυάζει επιδοτούμενη κατάρτιση και απασχόληση για ανέργους, ηλικίας 25-45 ετών.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους, ηλικίας 25-30 ετών, σε νέες θέσεις εργασίας, μέσω της δράσης, θα λάβουν για έξι μήνες επιχορήγηση ύψους 100% του μισθού και των εισφορών (1.022 ευρώ μηνιαία, 6.132 ευρώ συνολικά) και 80% για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 31-45 ετών (818 ευρώ μηνιαία, 4.906 ευρώ συνολικά).

Οι επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.

Κατόπιν, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του και θα λάβει 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα, μετά την πιστοποίησή του.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση θα προχωράει στην πρόσληψη του ανέργου για έξι μήνες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται σε 41.331.600 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

