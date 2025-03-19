Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των αυριανών ανακοινώσεων για τη νομισματική πολιτική της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 260,32 μονάδων (–0,62%), στις 41.581,31 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 304,55 μονάδων (–1,71%), στις 17.504,12 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 60,46 μονάδων (–1,07%), στις 5.614,66 μονάδες.

