Νίκος Πλατανησιώτης (Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά): Πλήγμα για τη δημόσια Υγεία ο αιφνιδιασμός για την είσπραξη clawback

Την άμεση απόσυρση της αιφνιδιαστικής απόφασης που εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την είσπραξη του clawback του 2021 και τριών μηνών του 2023 ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για σοβαρό πλήγμα στη Δημόσια Υγεία.

Ο ΙΣΠ καλεί τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνο Πετραλιά να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις διαγνωστικές εξετάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να λάβει υπόψιν του τις ειδικές κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαπιστώνονται στη χώρα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την αιφνιδιαστική απόφαση να εισπράξει ο ΕΟΠΥΥ το clawback του 2021 σε 120 δόσεις και των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2023 σε εννέα δόσεις, απειλείται η βιωσιμότητα ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που λειτουργούν αποτελεσματικά, επικουρικά και σε αρμονία με τους αντίστοιχους δημόσιους φορείς, καθώς και η δυνατότητα άμεσης διάγνωσης ασθενειών, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, μικρές πόλεις και νησιά.

Ακόμα και μετά τις σημερινές κανονιστικού χαρακτήρα διευκρινήσεις περί του Μεσοσταθμικού Δείκτη Εξομάλυνσης (ΜΔΕ), το πρόβλημα φαίνεται να γίνεται πιο περίπλοκο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά τον αιφνιδιασμό που προκάλεσε η ανακοίνωση της απόφασης, ακολούθησε ο φόβος ότι με την φοροεισπρακτική απαίτηση του ΕΟΠΥΥ, πολλά από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους πιθανώς να αντιμετωπίσουν μείζον ζήτημα βιωσιμότητας.

Σε μια συγκυρία, κατά την οποία λέγονται πολλά για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ και των νοσοκομείων, αλλά και των Κέντρων Υγείας, διαταράσσεται μια διαδικασία που επιβοηθά την προάσπιση και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

Στον ΙΣΠ έχουμε γίνει αποδέκτες αντιδράσεων τόσο από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και από ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους. Το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε κανείς είναι να υποβαθμιστεί η παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών, να συρρικνωθεί το ποσοστό υγειονομικής κάλυψης και να οδηγηθούμε, ειδικά στην επαρχία, στις εποχές της «Κυράς μας της μαμής», επειδή κάποιοι σκέφτονται με τη λογική του εισπράκτορα.

Η πολιτική απαιτεί σύνεση, σωφροσύνη και κοινωνική υπευθυνότητα ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, να εξυπηρετούνται οι πολίτες, αλλά και να υπηρετηθεί η συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας ως προς την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε διαγνωστικά κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας».



Πηγή: skai.gr

