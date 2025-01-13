Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απέστειλε προσκλητήριες επιστολές με τις οποίες καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να υποδείξουν τα μέλη, τα οποία θα συγκροτήσουν τις δύο Επιτροπές, που θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση για τον καθορισμό του ύψους του κατώτατου μισθού για το 2025.

Τίθεται έτσι σε άμεση εφαρμογή και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία του νόμου 5163/2024 για επαρκείς κατώτατους μισθούς, που ψηφίστηκε στις 5 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να συγκροτηθεί Επιτροπή Διαβούλευσης την οποία θα απαρτίζουν πέντε εκπρόσωποι οργανώσεων εργαζομένων, πέντε εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι πρότινος, κάθε κοινωνικός εταίρος κατέθετε ξεχωριστή εισήγηση για τον καθορισμό του ύψους του κατώτατου μισθού, ωστόσο, για πρώτη φορά, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι συγκροτούνται σε ένα ενιαίο σώμα, την Επιτροπή Διαβούλευσης, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα κοινό πόρισμα.

Αντίστοιχα, συγκροτείται πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε θέματα οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων οικονομίας της εργασίας, υποδεικνυόμενων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), καθώς και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.).

Οι δύο Επιτροπές θα υποβάλουν τα υπομνήματά τους προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού για το έτος 2025.



