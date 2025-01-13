«Σπίτι μου ΙΙ» από την Alpha Bank με ιδιαίτερα γρήγορη διαδικασία προέγκρισης

Συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος στην Ελλάδα και στην υλοποίηση του ονείρου χιλιάδων Ελλήνων για την απόκτηση της δικής τους κατοικίας, η Alpha Bank ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», που ξεκινά επίσημα στις 15 Ιανουαρίου, προσφέροντας στους πελάτες της προτεραιότητα στην υποβολή του αιτήματός τους, με δυνατότητα άμεσης προέγκρισης του δανείου.

Μάλιστα, η Τράπεζα έχει συγκροτήσει ειδικές μονάδες που θα εξυπηρετούν άμεσα στους ενδιαφερόμενους τόσο μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της όσο και τηλεφωνικά εξ αποστάσεως.

Προνομιακοί όροι συγχρηματοδοτούμενου στεγαστικού δανείου «Σπίτι μου ΙΙ»

Οι Πελάτες της Τράπεζας θα επωφεληθούν από τους προνομιακούς όρους του «Σπίτι μου ΙΙ», όπως:

Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου, με ανώτατο ποσό δανείου τα 190.000€.

Μηδενικό επιτόκιο για το 50% του δανείου

Αποπληρωμή σε 3 έως 30 χρόνια

Δυνατότητα επιδότησης των τόκων κατά 50% για τρίτεκνες οικογένειες ή οικογένειες με δύο παιδιά που θα αγοράσουν ακίνητο στους δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου και Διδυμότειχου.

Χωρίς δαπάνη για την εξέταση του αιτήματος χρηματοδότησης

Επιπλέον, η Alpha Bank παρέχει στους πελάτες της:

Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο για το έντοκο ποσό του δανείου

10% έκπτωση για την ασφάλιση του ακινήτου στο πρόγραμμα Alpha Home Insurance

Superior της Generali

Ταχεία διαδικασία εξυπηρέτησης σε κάθε στάδιο του δανείου

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» απευθύνεται σε δικαιούχους 25 έως 50 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους άγαμους, 28.000 ευρώ για τα ζευγάρια και 31.000 για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο επιπλέον για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Ο αιτών δεν πρέπει να διαθέτει άλλο ακίνητο κατάλληλο για πρώτη κατοικία, ενώ το προς αγορά ακίνητο πρέπει να έχει εμπορική αξία έως 250.000 ευρώ και να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη κατοικία.

Για τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, οι Πελάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Alpha Bank στην οποία μπορούν να συμπληρώσουν και σχετική φόρμα ενδιαφέροντος, ή να απευθύνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας σε όλη την

Ελλάδα.

Ο Ισίδωρος Πάσσας, Chief of Retail Banking της Alpha Bank, δήλωσε: «Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» συνιστά ένα πολύ σημαντικό πυλώνα κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την συνολική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά ευρωπαϊκό. Θα δώσει την δυνατότητα σε πολλά ελληνικά νοικοκυριά να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Η Alpha Bank αναγνωρίζοντας την σημασία του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» και θέλοντας να συνδράμει τα ελληνικά νοικοκυριά στο μέγιστο δυνατό βαθμό, έχει συγκροτήσει ειδικές μονάδες για να διασφαλίσει την δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων τόσο στο στάδιο της υποβολής του αιτήματος όσο στην έγκαιρη εκταμίευση του δανείου. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα όσους υποβάλλουν αιτήσεις μέσω του Δικτύου Καταστημάτων αλλά και εξ’ αποστάσεως και θα τους καθοδηγούν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Το «Σπίτι μου ΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε υλοποιείται στο πλαίσιο του Δανειακού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.