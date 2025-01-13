Λογαριασμός
Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού

Πρέπει να ελέγξετε άμεσα τις αιτήσεις της - Η πλατφόρμα κλείνει στις 15 Ιανουαρίου - Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ και του Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ, ενημερώνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει οριστικά την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2024 στις 18.00 για τους δικαιούχους του 2024.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Τι πρέπει να κάνετε:

  • Ελέγξτε άμεσα την κατάσταση της αίτησής σας.
  • Υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πραγματοποιήστε τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.
