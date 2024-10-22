Σε 6.988.715 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 32.810.019 οι διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο εφέτος στα τουριστικά καταλύματα της χώρας, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, κατά 4,2% στις αφίξεις και 3,5% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 4,8% στις αφίξεις και 3,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,3% και 1,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,8% και 83,9%, αντίστοιχα.

Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,7 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

