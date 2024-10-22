Λογαριασμός
Αυξήθηκαν τον Αύγουστο οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 4,8% στις αφίξεις και 3,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών 

Σε 6.988.715 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 32.810.019 οι διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο εφέτος στα τουριστικά καταλύματα της χώρας, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, κατά 4,2% στις αφίξεις και 3,5% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 4,8% στις αφίξεις και 3,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,3% και 1,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,8% και 83,9%, αντίστοιχα.

Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,7 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

