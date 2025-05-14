ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 2,5% τον Μάρτιο στον γενικό δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

Μείωση 2,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάρτιο φέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2024, έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Ο γενικός δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,7% έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους.

Ο μέσος γενικός δείκτης του 12μήνου Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2023 - Μαρτίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,6% έναντι μείωσης 11,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 3,6%. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,2%.

Στη μείωση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 2,5% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

