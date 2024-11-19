ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχυμένος κατά 6,9% ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων το γ' τρίμηνο

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 6.177.866.375 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 5.779.046.583 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 3.708.863.769 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 3.701.529.355 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2023 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (21,9%) και η μικρότερη αύξηση (3,3%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (9,9%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2023 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (17,4%) και η μικρότερη αύξηση (1,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (8,4%)

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθε σε 1.480.985.268 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 1.356.560.795 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθε σε 288.838.567 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 266.787.992 ευρώ.

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθε σε 1.769.823.835 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,0% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 1.623.348.787 ευρώ. Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2023 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (18,1%) και η μικρότερη αύξηση (4,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

