ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,1% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων καταλυμάτων τον Απρίλιο σε σχέση με το 2023

Άνοδο 15,3 σημείωσε ο τζίρος υπηρεσιών εστίασης τον Απρίλιο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2023

Αύξηση 5,1% σημείωσε ο τζίρος για τις επιχειρήσεις της χώρας που παρέχουν καταλύματα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Απρίλιο εφέτος και ανήλθε σε 315.846.962 ευρώ, έναντι των 300.558.085 ευρώ τον Απρίλιο 2023.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2024 ανήλθε σε 220.039.364 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,3% σε σχέση με τον Απρίλιο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 190.908.039 ευρώ.

ελστατ

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2024 ανήλθε σε 535.886.326 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με τον Απρίλιο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 491.466.124 ευρώ.

Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2024 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (41,4%) και η μικρότερη αύξηση (0,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Ενώ η μεγαλύτερη μείωση (24,9%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΕΛΣΤΑΤ τουρισμός εστίαση
