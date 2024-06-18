ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου

Στα 1,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου σε ταμειακή βάση, σε σύγκριση με 2,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 537 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,920 δισ . ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 25, 272 δισ. ευρώ, από 23,117 δισ . ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 23,676 δισ.. ευρώ, από 24,629 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.