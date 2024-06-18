Το 6,5% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,4% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώπισε μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής για το 2023 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα ποσοστά ήταν ελαφρώς μειωμένα συγκριτικά με το 2022, οπότε το ποσοστό του πληθυσμού που δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής ήταν στο 6,6%. Ωστόσο, το ποσοστό παραμένει πιο υψηλό χωρίς να εμφανίζει σημαντική απόκλιση συγκριτικά με το 2021 που ήταν στο 6,0% και το 2020 που βρισκόταν στο 6,1%

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό του 2023, είναι κατά 1,5% μειωμένο σε σχέση με το 2019, οπότε ήταν στο 8,0%.

Όσον αφορά το ποσοστό των ανθρώπων που δήλωσαν μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, την περίοδο 2019-2022 το ποσοστό ανήλθε στο 1,5%, εκτός του έτους 2020 που ήταν στο 1,6%. Άρα, το ποσοστό το 2023 εμφανίζεται κατ'ελάχιστον μειωμένο.

Διευκρινίζεται ότι ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Πηγή: skai.gr

