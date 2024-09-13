Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη στις 19 Σεπτεμβρίου για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαίωσε χθες ότι υπάρχει πρόοδος σε σχέση με τις συζητήσεις για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, Great Sea Interconnector (GSI), ενώ σημείωσε και το ενδιαφέρον που υπάρχει από άλλες χώρες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στις 19 Σεπτεμβρίου θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Αθήνα για να συζητήσουν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, Great Sea Interconnector. «Ένα από τα βασικά θέματα θα είναι και αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Είμαστε σε καθημερινή επαφή. Και χθες και προχθές για το θέμα αυτό», είπε ο κ.Χριστοδουλίδης.

«Οι συζητήσεις μας προχωρούν θετικά, εργαζόμαστε επί συγκεκριμένων πτυχών. Υπάρχει πρόοδος και θα λάβουμε τις τελικές μας αποφάσεις στη βάση ενός και μόνο παράγοντα, να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του κυπριακού λαού», τόνισε.

Αναφέροντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που αφορά τις μελλοντικές γενεές και το οποίο ενδιαφέρει την Κυβέρνηση, σημείωσε ότι οι αποφάσεις θα είναι και συνετές και θα λαμβάνουν υπόψη όλα τα δεδομένα, ό,τι και αν λένε κάποιοι περί καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων.

«Συζητάμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, έχουμε πρόοδο, θέλω να το επαναλάβω και υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες χώρες. Δεν ήταν τυχαίο και το χθεσινό μου ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» όπου , όπως είπε, «συζητήθηκαν τόσο θέματα συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, όσο και το συγκεκριμένο έργο».(ΚΥΠΕ)

Πηγή: skai.gr

