Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συμμετέχει, για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, στο θεσμό της "European Money Week" της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και στον θεσμό της "Global Money Week" του ΟΟΣΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕΤ, ο Εθνικός Διαγωνισμός για το Χρήμα, αποτελεί το πρώτο σκέλος της κοινής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και των μελών της για τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων ηλικίας 13-15 χρονών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Όγδοο Εθνικό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα "European Money Quiz", στις 19 Μαρτίου 2025.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Συμμετείχαν 564 ομάδες και υποομάδες 230 τάξεων από 94 σχολεία (38 Γυμνάσια και 56 Λύκεια), δημόσια και ιδιωτικά, και συνολικά 1.958 μαθητές από 26 νομούς: Αργολίδας, Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Χανίων.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Τάξη Α1 του Λυκείου Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη του νομού Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν με σειρά κατάταξης στη δεύτερη θέση η Τάξη Γ2 και στην τρίτη θέση η Τάξη Γ3 του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης «Βύρων Σιβολαπένκο» του νομού Λέσβου.

Η νικήτρια τάξη θα εκπροσωπήσει, με δύο μαθητές, το σχολείο της και την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Μαΐου 2025.

Οι τάξεις που κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις θα λάβουν ως συμβολικό δώρο από έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σχολείο τους και τιμητικές πλακέτες.

Η ΕΕΤ ευχαριστεί θερμά τους μαθητές και τους καθηγητές των σχολείων που συμμετείχαν στον Όγδοο Εθνικό Διαγωνισμό για την ανταπόκρισή τους στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός αποτελεί προτεραιότητά της ΕΕΤ. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής η ΕΕΤ προσπαθεί να καταστήσει τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση εφικτή ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Προς το σκοπό αυτό η ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα της ΕΕΤ για το European Money Quiz https://www.hba.gr/info/emq θα παραμείνει ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έτσι ώστε τα παιχνίδια γνώσεων για το Χρήμα και το ψηφιακό βιβλίο «Πρώτα Χρηματοοικονομικά Βήματα» να είναι προσβάσιμα σε όλους: μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.