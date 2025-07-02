Οι καταγγελίες για αυθαιρεσίες και παρανομίες στις παραλίες της χώρας, που έγιναν ήδη στο υπουργείο Οικονομικών στο κατώφλι του Ιουλίου, ξεπερνούν τις 3.000.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον Ιούνιο ήδη υποβλήθηκαν 2.667 ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες προστέθηκαν σε περίπου 300 που είχαν φτάσει στο υπουργείο Οικονομικών τον Μάιο.

Από τις υποβληθείσες καταγγελίες περισσότερες από τις μισές έχουν ήδη ελεγχθεί και επιβληθεί με τις προβλεπόμενες ποινές σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ.

Η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία επισύρει «καμπάνες» από 2.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ, ενώ η παρεμπόδιση του ελεγκτικού έργου οποιουδήποτε φορέα, 10.000 ευρώ. Για παράλειψη ανάρτησης της πινακίδας με τα στοιχεία της παραχώρησης «πέφτει» πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Στο οπλοστάσιο του ελεγκτικού μηχανισμού και τα drones

Μέχρι τώρα οι έλεγχοι- αυτοψίες γίνονται με συμβατικά μέσα, δηλαδή από κλιμάκια με μεζούρες και με τα παραχωρητήρια ανά χείρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι όροι. Ωστόσο, οδεύοντας προς τον Αύγουστο, θα επιστρατευθούν και drones για επόπτευση και αεροφωτογράφηση παραλιών είτε προληπτικά είτε κατόπιν καταγγελιών.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, η εφαρμογή MyCoast, που «τρέχει» το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει γίνει πολύτιμο «εργαλείο» τόσο για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, όσο και για τους πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση, τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας του περσινού καλοκαιριού, όπως και οι ακραίες περιπτώσεις αυθαιρεσιών, μέχρι τώρα δεν επαναλαμβάνονται.

Από τη μια τα «τσουχτερά» πρόστιμα και οι άμεσοι έλεγχοι και από την άλλη η αρτιότερη διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης, βελτίωσαν συνολικά την κατάσταση.

Από τα στοιχεία του ΥΠΕΘΟ προκύπτει ότι έγιναν 10.565 παραχωρήσεις, εκ των οποίων οι 982 το τρέχον έτος.

Από το σύνολο των καταγγελιών, οι περισσότερες (1.568) αφορούν σε αυθαίρετη κάλυψη παραλίας, ενώ άλλες 441 σχετίζονται με την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η γεωγραφική κατανομή των καταγγελιών του Ιουνίου, όταν δηλαδή ο κόσμος άρχισε να κατακλύζει τις παραλίες.

Πρωτιά στις παραβάσεις για τις παραλίες της Ανατολικής Αττικής και της Χαλκιδικής

Ο «χάρτης» των παραβάσεων δείχνει: Αιτωλοακαρνανία: 33. Ανατολική Αττική: 396, εκ των οποίων οι 106 στην περιοχή του Σαρωνικού. Άνδρος: 10. Αργολίδα: 17. Αρκαδία: 4. Αχαΐα: 51. Βοιωτία:1. Δυτική Αττική: 9. Έβρος: 16. Εύβοια: 72. Ζάκυνθος: 50. Ηλεία: 12. Ηράκλειο Κρήτης: 45. Θάσος: 84. Θεσπρωτία: 17. Θεσσαλονίκη: 65. Θήρα: 21. Ικαρία: 10. Ιωάννινα: 5. Καβάλα: 64. Κάλυμνος: 35. Κάρπαθος: 7. Καστοριά: 3. Κέα- Κύθνος: 7. Κέρκυρα: 79. Κεφαλλονιά: 17. Κορινθία: 101 εκ των οποίων οι 52 στην περιοχή του Κιάτου. Κως: 24. Λακωνία: 9. Λάρισα: 25. Λασίθι: 15. Λέσβος: 13. Λευκάδα: 37. Λήμνος: 8. Μαγνησία: 189. Μεσσηνία: 62. Μήλος: 13. Μύκονος: 33. Νάξος: 20. Νησιά Αργοσαρωνικού: 59. Νότια Αττική: 29. Ξάνθη: 3. Πάρος: 35. Πειραιάς: 4. Πιερία: 39. Πρέβεζα: 133. Ρέθυμνο: 16. Ροδόπη: 9. Ρόδος: 164. Σάμος: 12. Σποράδες: 28. Σύρος: 12. Τήνος: 15. Φθιώτιδα: 6. Φωκίδα: 7.

Οι ποινές

Όσον αφορά στην εφαρμογή των ποινών, σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας, χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης, η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης. Με την πράξη αυτή διατάσσεται η απομάκρυνση εντός 48 ωρών των κινητών στοιχείων που έχουν τοποθετηθεί επί του αιγιαλού και της παραλίας, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο έγινε η αυθαίρετη κατάληψη. Σε περίπτωση παράνομης κατασκευής έργων στον αιγιαλό ή την παραλία, τα έργα αυτά κατεδαφίζονται.

Επιπλέον, σε περίπτωση οικονομικής δραστηριότητας σε αιγιαλό ή παραλία που έχει καταληφθεί χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης (π.χ. beach bar), η Κτηματική Υπηρεσία ή ο οικείος δήμος, μαζί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, εκδίδει και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί, ενώ εντός 24 ωρών ο χώρος που έχει καταληφθεί, σφραγίζεται με ταινία και τοποθετείται πινακίδα που αναφέρει τη σφράγιση και τον λόγο αυτής, καθώς και την απαγόρευση εισόδου στον σφραγισμένο χώρο, τουλάχιστον στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Στο επίπεδο των προστίμων:

*Αυθαίρετη κατασκευή έργου ή διαμόρφωση σε αιγιαλό ή παραλία, συνεπάγεται πρόστιμο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος, το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ετών και μέχρι πέντε έτη, από τότε που έχει ανεγερθεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει γίνει η αυθαίρετη διαμόρφωση και αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα έτη μετά την επιβολή της κύρωσης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των πολεοδομικών προστίμων που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές.

*Αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, επισύρει πρόστιμο που ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που θα αντιστοιχούσε στην καταληφθείσα έκταση και αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, αν η κατάληψη έχει γίνει από λειτουργούσα όμορη επιχείρηση, η λειτουργία της αναστέλλεται επί δέκα ημέρες, η ταμειακή της μηχανή σφραγίζεται με απόφαση της ΑΑΔΕ και ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης.

*Κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης, πρόστιμο που ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος, όπως αυτό προκύπτει με βάση τον μαθηματικό τύπο, για την έκταση που δεν καλύπτεται από έγκυρη σύμβαση παραχώρησης. Αν η υπέρβαση ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% της παραχωρηθείσας έκτασης, σε περίπτωση δεύτερης παράβασης επιβάλλεται αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης. Σε περίπτωση τρίτης υπέρβασης ποσοστού μεγαλύτερου του 30%, ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται επί δέκα ημέρες και η ταμειακή μηχανή της επιχείρησης σφραγίζεται με απόφαση της ΑΑΔΕ.

Πηγή: skai.gr

