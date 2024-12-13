ΑΑΔΕ: Έλεγχοι και Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας μειώνουν την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων

Συνεχείς είναι οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην αγορά των καυσίμων. Οι ελεγκτές χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία, συνδυάζοντας τις πληροφορίες, που έχουν στη διάθεσή τους, με τα στοιχεία από το σύστημα εισροών-εκροών και, μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων, συντονίζουν τους επιτόπιους ελέγχους και τα σφραγίσματα πρατηρίων, σε συνεργασία και με την Ελληνική Αστυνομία, όπου χρειάζεται.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

Από την εφαρμογή του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και τις κυρώσεις με διετή σφράγιση σε πρατήρια καυσίμων, έχουν επιβληθεί ανά αιτία παράβασης οι ακόλουθες σφραγίσεις:

Για Νοθεία (3 επιχειρήσεις)

Για Παραποίηση μερών και μηχανισμών του συστήματος εισροών-εκροών (6 επιχειρήσεις)

Για Παρεμπόδιση ελέγχου (1 επιχείρηση)

Για Λαθρεμπορία (1 επιχείρηση)

Για Νοθεία, Παραποίηση μηχανισμών και Λαθρεμπορία (1 επιχείρηση)

Μετά από έλεγχο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 12 παραπάνω σφραγισθέντων πρατηρίων, διαπιστώθηκε ότι μέλη τους ήταν εταίροι άνω του 50% ή ασκούσαν διοίκηση σε άλλα 28 πρατήρια.

Στις 28 αυτές επιχειρήσεις, επιβλήθηκαν μέτρα διακοπής της τροφοδοσίας με καύσιμα, απάντληση των καυσίμων, άρση των σημάτων και του εξοπλισμού των εταιρειών εμπορίας καυσίμων.

Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας

Μετά την ψήφιση των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας, που δημιούργησαν ένα πλαίσιο συμμόρφωσης της αγοράς, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων θα πρέπει να αξιολογούν τους πελάτες τους (πρατήρια καυσίμων), ως προς την ποιότητα των καυσίμων που τους παραδίδουν, τις βεβαιώσεις και δηλώσεις που σχετίζονται με τις δεξαμενές και τις αντλίες τους και μετά την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ελέγχους που οδήγησαν σε συμμόρφωσή των πρατηρίων σε ποσοστό από 71% έως και 99% ανάλογα με την κατηγορία υποχρέωσης.

Είχαν προηγηθεί δύο ενημερώσεις της ΑΑΔΕ προς τις επιχειρήσεις, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τα μέτρα, που έπρεπε να λάβουν για να συμμορφωθούν.

Ενδεικτικό είναι ότι, σε διάστημα 1,5 μήνα, η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε τα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας σε 69 πρατήρια καυσίμων, δίνοντας εντολή για διακοπή της τροφοδοσίας τους με καύσιμα, από τα οποία, μετά τη συμμόρφωσή τους, επαναλειτούργησαν τα 64.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη συμμόρφωση όλων των πρατηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.