Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, έχει περιέλθει σε γνώση της ότι πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται ως στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καλούν τηλεφωνικώς πολίτες, από τηλεφωνικούς αριθμούς με πρόθεμα εξωτερικού, δηλώνοντας ότι βρήκαν τα στοιχεία τους από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ενημερώνοντας τους για δήθεν παραβίαση των λογαριασμών τους και απώλεια των χρημάτων τους.

Επισημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν σχετίζονται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν είναι στελέχη της ούτε την εκπροσωπούν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει πληροφορίες για τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συστήνει στους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κοινοποιούν σε άγνωστα σε αυτούς πρόσωπα οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (στοιχεία ταυτότητας, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κλπ.) και σε καμία περίπτωση να μην αποστέλλουν χρήματα.

