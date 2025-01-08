«Πέταξε» η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 13,1% σε σχέση με το 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» και με βάση τα στατιστικά στοιχεία, τη χρονιά που πέρασε διακινήθηκαν 31,85 εκατομμύρια επιβάτες (28,17 εκατ. το 2023).

Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2023 κατά 7,3% και 15,7%, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου Δεκεμβρίου η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2,13 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 14,5% σε σύγκριση με το 2023. Σημειώνεται, ότι τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2023 κατά 6,2% και 18,1%, αντίστοιχα.

Αυξημένος και ο αριθμός πτήσεων

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το 2024 ανήλθε σε 268.301, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 11,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 5,1% και 15,5%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.