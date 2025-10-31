Η Barclays και η BofA Global Research αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους και δεν αναμένουν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα την Πέμπτη.

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο 2% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι οικονομικοί κίνδυνοι υποχωρούν και η ευρωζώνη δείχνει συνεχή ανθεκτικότητα, σημειώνει το Reuters.

Και οι δύο χρηματιστηριακές εταιρείες είχαν προηγουμένως προβλέψει μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας για τη χάραξη πολιτικής τον Δεκέμβριο.

Η Barclays αναμένει ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η BofA προβλέπει μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Μάρτιο.

«Η ΕΚΤ συνεχίζει να εκφράζει ελάχιστη, αν όχι καθόλου, πεποίθηση σχετικά με το αν και για πόσο καιρό θα διατηρηθεί η τρέχουσα στάση», ανέφερε η Barclays σε σημείωμα την Πέμπτη.

Εν τω μεταξύ, χρηματιστηριακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs και UBS Global Wealth Management, επανέλαβαν τις προσδοκίες τους ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο άμεσο μέλλον.

Η τρέχουσα συναίνεση της αγοράς υποδηλώνει ελάχιστες έως μηδενικές πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Πηγή: skai.gr

