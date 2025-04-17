Το ΔΝΤ βλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω του εμπορικού πολέμου του Τραμπ, αλλά όχι ύφεση

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία θα επιβραδυνθεί λόγω της αναταραχής του παγκόσμιου εμπορίου από τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν αναμένει ύφεση.

Μιλώντας την Πέμπτη πριν από τη συνεδρίαση του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι η ενίσχυση του προστατευτισμού που τροφοδοτείται από τη διπλωματία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την απειλή δασμών θα προκαλέσει δαπανηρή αβεβαιότητα, θα επιβραδύνει τη δραστηριότητα και θα περιορίσει την παραγωγικότητα.

«Το εμπόριο συνεχίζεται, αλλά οι διαταραχές επιφέρουν κόστος», ανέφερε σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. «Οι νέες προβλέψεις μας για την ανάπτυξη θα περιλαμβάνουν αξιοσημείωτες μειώσεις, αλλά όχι ύφεση», ενώ σε ορισμένες χώρες θα υπάρξει αύξηση του πληθωρισμού.

Σημειώνεται ότι το ΔΝΤ αναμένεται να δημοσιεύσει τις νέες προβλέψεις για την παγκόσμι αοικονομία την Τρίτη. Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες συγκεντρώνονται στην Ουάσιγκτον για να αξιολογήσουν το παγκόσμιο περιβάλλον που έχει κλονιστεί από την προσπάθεια του Τραμπ να αναδιατάξει το παγκόσμιο εμπόριο και να απομονώσει την κορυφαία αντίπαλο Κίνα.

Μια υποβάθμιση της ανάπτυξης για το 2025 από το ΔΝΤ θα ακολουθούσε άλλες πρόσφατες μειώσεις των προοπτικών, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου την Τετάρτη, η οποία αναμένει συρρίκνωση του παγκόσμιου εμπορίου φέτος, για την οποία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ.

Οι οικονομολόγοι της HSBC μείωσαν αυτή την εβδομάδα τις προβλέψεις τους για την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος και του χρόνου στο 2,3%, έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων για 2,5% και 2,7%.

Ο κίνδυνος που ενέχει η εμπορική πολιτική της Ουάσινγκτον φέρνει σημαντική μετατόπιση από τις προοπτικές του ΔΝΤ νωρίτερα φέτος, όταν αναβάθμισε την πρόβλεψή του για την αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ για το 2025 σε 3,3% λίγο πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, λόγω της καλύτερης από το αναμενόμενο αμερικανικής ανάπτυξης.

«Η παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση έχει βγάλει τεράστιο αριθμό ανθρώπων από τη φτώχεια και έχει καταστήσει τον κόσμο στο σύνολό του σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά δεν επωφελήθηκαν όλοι», είπε, επισημαίνοντας τη μεταφορά θέσεων εργασίας σε περιοχές με χαμηλότερους μισθούς και τον πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού. «Πολλοί κατηγορούν το διεθνές οικονομικό σύστημα για την αδικία στη ζωή τους».

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, η οποία διανύει περίπου επτά μήνες στη δεύτερη πενταετή θητεία της, δήλωσε ότι οι χώρες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να λάβουν μέτρα για τη δημιουργία μιας «πιο ισορροπημένης και ανθεκτικής» παγκόσμιας οικονομίας.

Η Κίνα πρέπει να ενισχύσει την ιδιωτική κατανάλωση, είπε, ενώ η Ευρώπη πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή για να ολοκληρώσει το έργο της για την ενιαία αγορά, ιδίως στις κεφαλαιαγορές της, και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γερμανίας δαπανώντας περισσότερα για την άμυνα και τις υποδομές. Για τις ΗΠΑ, η «βασική πρόκληση μακροοικονομικής πολιτικής» είναι να μειωθεί το δημόσιο χρέος.

