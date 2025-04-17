Οριακή μείωση, σε ετήσια βάση, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης που κατέγραψε ο τζίρος των ορυχείων - λατομείων, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερ,α ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε μείωση 0,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2024, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,2%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,8%, έναντι μείωσης 4,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

- Μείωση κατά 22,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

- Αύξηση κατά 0,003% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

- Μείωση κατά 0,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

- Αύξηση κατά 0,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.



Πηγή: skai.gr

